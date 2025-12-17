我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽引發搶票風潮，有不少台灣球迷提前收到通知，在社群平台曬出「中簽」截圖炫耀。（圖／NOWnews）

▲有球迷昨晚就提前收到一筆日幣海外刷卡的扣帳，代表已經確認搶到WBC門票。（圖／NOWnews）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽明年3月初即將在東京巨蛋開打，受到中華隊出戰、搶看日本大谷翔平、山本由伸，於全台引發搶票風潮，今（17）日午間11點，海外登記結果已經出爐，球迷有2方式確認，除可從信件中查看網站eplus信件，或是看登記帳戶是否扣款最直接，昨晚就有不少台灣球迷提前收到通知，在社群平台曬出「中簽」截圖炫耀。2026年WBC經典賽東京巨蛋預賽，票務由日本Lawson Ticket系統負責，針對海外球迷方面，並非是採用同一時間購票方式，而是採用抽選制，開放抽選登記時間為2025年12月12日18：00，至12月15日05：00關閉窗口，每位申請者每場最多可購買4張門票，抽選結果已經於今日17日11：00公佈。由於「中簽」結果除可以在eplus網站登入後查看，另有球迷收到信件，但最肯定的就是帳戶會直接扣款，因為海外刷卡緣故，昨晚就有球迷提前收到一筆日幣的扣款通知，讓他們欣喜若狂，而未「中簽」球迷則是一片感嘆。有球迷就笑說，「都快忘了有登記，收到時嚇一跳」、「對我抽到了！就是在炫耀沒錯」，甚至有球迷收到通知後不相信，將截圖發到網路上後詢問大家，「這樣就是有了，對嗎？」