▲WBC經典賽引發搶票風潮，有不少台灣球迷提前收到通知，在社群平台曬出「中簽」截圖炫耀。（圖／NOWnews）

2026年世界棒球經典賽（WBC）明年3月開打，被分在C組的中華隊預賽先後面對日本、韓國等強權，引發全台球迷搶票風潮，今（17）日海外登記結果正式出爐，呈現幾家歡樂幾家愁態勢，本次WBC的C組票務相關，由日本Lawson Ticket系統負責，針對海外球迷方面，並非是採用同一時間購票方式，而是使用特殊的「抽選制」，於12日至15日期間內登記，今日已經公布中選名單。儘管許多球迷仍未搶到票，紛紛表示WBC東京巨蛋旅程夢碎，但實際上，未來仍有2個方法可以搶到票，首先是12月18日上午9點至12月22日上午10點59分期間內，「Lawson Ticket 預售票」將開放購買WBC票卷，但需要擁有Lawson會員外，也僅限日本當地購買。若無法親自到日本、或是請日本朋友幫忙購票，台灣球迷要記下2026年1月15日（四）18點，屆時是購票網站「eplus tickets」全面開放一般販售的時間點，與登記相同不須日本電話就能完成手續，付款方式則同樣僅限信用卡，每人最多限購4張。海外登記結果已經出爐，球迷有2方式確認，除可從信件中查看網站eplus信件，或是看登記帳戶是否扣款最直接，昨晚就有不少台灣球迷提前收到通知，在社群平台曬出「中籤」截圖炫耀。台日大戰之所以這麼搶手，是因為結合球星、強度與兩國歷史淵源、深厚文化交流所致，加上去年世界棒球12強賽，台灣才剛在東京巨蛋擊敗日本奪冠，並粉碎日本國家隊一級成棒國際賽27連勝偉業，對於日本而言，3月6日迎戰台灣成為復仇之戰，吸引日本球迷當天購票入場。此外，對於台灣球迷而言，日本長年都是國人旅遊排名第一國家，若能搶到經典賽門票，與親友規劃東京景點，成為觀賽結合日本旅遊的夢幻饗宴。