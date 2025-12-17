我是廣告 請繼續往下閱讀

▲芬蘭人黨國會議員埃羅拉（Juho Eerola）做出拉眼角動作力挺芬蘭小姐札夫斯（Sarah Dzafce），引發爭議。（圖／翻攝自Juho Eerola臉書）

2025「芬蘭小姐」扎夫斯（Sarah Dzafce）日前因在社群平台發布「拉眼角」的照片，並打上「和中國人吃飯」字眼，遭質疑種族歧視，引發議論。芬蘭小姐主辦單位宣布取消扎夫斯后冠，事件發酵，許多芬蘭右翼保守派議員集體在社群上做出拉眼角動作力挺，讓芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）不得不跳出來譴責。根據芬蘭廣播公司以及赫爾辛基日報等媒體報導，扎夫斯在今年9月摘下芬蘭小姐后冠頭銜，11月還曾代表芬蘭前往泰國參加環球小姐競賽，但因一張照片引發議論，只見她在社群發布一張用手指拉扯眼角，搭配文字提到「要和1名中國人一起吃飯」。扎夫斯最初曾試圖解釋稱，當時是在按摩太陽穴、拉眼睛緩解頭痛，還強調貼文不是自己所寫，聲稱自己不會允許任何種族歧視的行徑。但她又發布自己乘坐芬蘭航空商務艙的影片，「別人扔仇恨，我在坐芬蘭航空商務艙」，被認為態度傲慢。在8日，她才在Instagram上道歉。事件在芬蘭國內發酵，選美主辦單位11日宣布取消扎夫斯的后冠，認為其社群平台貼文帶有冒犯、傷害舉止，違反芬蘭小姐選美價值，尤其是針對亞裔群體，芬蘭小姐作為榜樣人物，需要尊重所有人，無論出身、背景或外表。未料，芬蘭右翼執政黨「芬蘭人黨」（Finns Party）的多名議員集體在網路上，做出與扎夫斯同樣的「拉眼角」動作，力挺扎夫斯，該黨議員埃羅拉（Juho Eerola）在臉書發佈一張拉眼角照片，附上「我是莎拉」的貼文，引發執政聯盟內部激烈動盪，埃羅拉事後宣稱發布圖片只是「好玩」。除了埃羅拉之外，同黨議員加雷德夫（Kaisa Garedew）、同黨歐洲議會議員丁克寧（Sebastian Tynkkynen）也同樣做出相同動作表示力挺。芬蘭總理歐爾波表示，自己無法接受任何形式的種族歧視，這起事件對國家造成了傷害。至於涉及歧視的相關國會議員是否會有進一步懲處，由芬蘭人黨黨團自行決定，但他相信國會黨團會以應有的嚴肅態度處理此事。