香港壹傳媒集團創辦人黎智英被香港法院裁定3項罪名成立，最快明年初宣布刑期，可能面臨終身監禁。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日批評，「中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神」。針對黎智英觸犯「港區國安法」一案，香港法院15日裁決一項「串謀發布煽動刊物罪」、兩項「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪」等三項罪名全部成立，最快明年初宣布刑期，可能面臨終身監禁。民進黨今舉行中常會，據轉述，賴清德表示，上週「國際人權日」剛過，大家都知道人權是全球普世價值，近日中國卻對香港壹傳媒創辦人黎智英，以所謂國安法定罪，以及對行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂先生實施制裁，「中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神」。賴清德說，無論是對黎智英先生，或對岩崎茂先生的打壓，都顯見中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。賴清德強調，面對來自中國日益嚴重的威脅，台灣會持續與友盟夥伴密切合作，守護台灣的民主自由與安全。