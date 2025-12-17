我是廣告 請繼續往下閱讀

美國勞動市場數據好壞參半，失業率攀升至四年多來高點，引發市場對經濟健康狀況的疑慮，美股四大指數週二多數走低，不過台北股市今（17）日早盤相對強勁，開盤上漲59.52點、來到27596.18點，再加上今日適逢台指期結算，尾盤遇到賣壓襲擊，終場下跌11.49點或0.04%，收在27525.17點，日K連3黑，成交量為5070.81億元。中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.23點、來到260.47點，終場上漲1.21點或0.46%，收在261.45點，成交量為1251.74億元。今日個股成交量排行榜前五名為：台新新光金、華邦電、力積電、中信金、聯電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、華邦電、台新新光金、廣達、聯發科。權值股多數走低，權王台積電好戲只演上半場，以1135元平盤價開出，盤中最高一度來到1445元，可惜尾盤不敵賣壓翻黑，終場下跌5元或0.35%，收在1430元，拖累大盤指數就有40點，也就是說，扣除掉台積電帶來的跌點，台股整體是呈現走高的。鴻海也同樣震盪走低，以218元平盤價開出，最高一度來到219.5元，尾盤遇壓翻黑，終場下跌1.5元或0.69%，收在216.5元。同樣走低的還有PCB族群，群翊下跌逾9%，寶得利下跌逾5%，毅嘉、銘旺科下跌逾4%，立誠、志聖、金居、合正、亞泰金屬下跌逾3%，台虹、榮科、南電、育富下跌逾2%。不過雖然指數呈現走低，但中小型股表現活潑，其中台積電概念股表現亮眼，漢磊、濾能、公準攻上漲停板，環球晶、世芯-KY上漲逾6%，盟立上漲逾5%，鈦昇上漲逾4%，世界先進、漢科、光洋科上漲逾3%。第三代半導體也有買單挹注，漢磊、嘉晶、璟德攻上漲停板，環球晶上漲逾6%，中美晶上漲近4%，世界先進、茂矽上漲逾3%。記憶體族群也逆勢走高，華邦電、南亞科上漲逾4%，力積電上漲逾2%，旺宏上漲逾1%。此外，模組廠也趁勝追擊，十銓攻上漲停價145元，威剛上漲逾9%，創見上漲逾6%，群聯、宜鼎、品安上漲逾4%，凌航、至上、商丞上漲逾3%。金融股也是今日盤面焦點，台新新光金上漲近6%，中信金、國泰金上漲逾4%，永豐金上漲逾3%，新產、凱基金上漲逾2%，玉山金、華南金、元大金、三商壽、富邦金、臺企銀、第一金上漲逾1%。資金今日也開始流向營建族群，遠雄攻上漲停價71.8元，京城上漲逾6%，建國上漲逾4%，聯上上漲逾3%，富華新、興富發、森寶、隆大、長虹上漲逾2%。