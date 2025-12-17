我是廣告 請繼續往下閱讀

虛擬資產兌換平台「幣想（CoinW）」涉入協助詐騙集團洗錢案，主嫌為天道盟正義會成員施啟仁。檢警調查指出，該案至少造成1539名被害人受害，財損合計12億7594萬元，涉案洗錢金額估計高達23億元。檢方依加重詐欺、洗錢防制法等罪，起訴施啟仁等14人，全案目前由士林地方法院審理中。士林地院近日裁定，准許檢方聲請傳喚多達720名被害人到庭作證，傳喚規模罕見，也引發外界對司法資源負擔與審理效率的關注。據了解，檢方原先為補強證據能力，曾聲請傳喚1544名被害人（證人）到庭。合議庭審酌案件性質、審理可行性及程序比例原則後，並未全數准許，而是裁定先行安排720名證人，其餘是否續行傳喚，將視後續審理進展再行評議。至於外界部分報導所稱，後續尚有加盟店長及品格證人待傳，士林地院指出，該部分尚未完成評議，是否具有傳喚必要，仍須視案件進行狀況再作決定，並非已確定名單。針對外界關注的大規模證人傳喚原因，士林地院已對外證實，係因辯護人否認720名被害人於警詢階段所為陳述的證據能力。在此情況下，檢方若欲使相關陳述得以作為審判證據使用，依法即須聲請證人到庭，由法官主持訊問，並由檢辯雙方進行交互詰問，否則相關警詢筆錄難以作為定罪基礎。士林地院表示，辯護人就被害人警詢筆錄提出證據能力爭執，涉及被告防禦權與詰問權的核心保障，法院依法難以逕行採用審判外陳述作為證據，因此檢方聲請傳喚證人，屬於程序上不得已的安排，合議庭亦僅能在符合法律要件下予以裁定准許。法界人士指出，依《刑事訴訟法》第159條之5規定，若被告或辯護人同意採用審判外陳述（如警詢）作為證據，法院得予採用，實務上多數詐欺案件即透過此一機制完成證據調查。然而，本案辯護人明確否認警詢筆錄證據能力，使檢方無法循簡化程序處理，只能以大規模傳喚方式補強證據。此外，大量證人傳喚亦涉及實質制度成本。依規定，證人到庭作證可依法請領日費與旅費，僅以日費每人500元計算，720名證人即須支出至少36萬元，尚未包含交通費、法院人力調度及長時間開庭所衍生的間接成本。檢方起訴指出，施啟仁於2023年間實際掌控原列名金管會洗錢防制聲明名單的「幣想科技」，並與境外虛擬資產交易所 CoinW 團隊合作，透過加盟制度在全台快速展店，表面提供合法虛擬資產兌換服務，實際卻成為詐騙集團收款與洗錢的重要節點。詐騙集團以假投資、假交友、假徵才等話術，引導被害人攜帶現金至門市購買 USDT，再轉入指定錢包，以切斷金流追查。檢警清查認定，相關金流透過交易所「水庫錢包」層層轉換，增加追查難度，2023年至2024年間，透過該模式流動的洗錢金額估計高達23億元。檢方因此依加重詐欺、洗錢防制法等罪起訴施啟仁等14人，並請求法院從重量刑。