▲李玉璽（左）和許允樂（右）姐弟戀修成正果。（圖／翻攝自李玉璽臉書）

32歲男星李玉璽今（17）日傳出結婚喜訊，已和許允樂「小樂」完成結婚登記，正式升格為人夫。稍早《NOWNEWS今日新聞》詢問他相關細節，對於外界關心的「做人」生子計畫與婚宴進度，他表示，婚宴正在籌備，「有進一步消息會跟大家說，我們目前還沒有小孩，我會努力。」李玉璽也提到，爸爸李亞明還有媽媽，家中長輩們都很開心，很為他們祝福。李玉璽與許允樂一直以來都是演藝圈裡的甜蜜組代表，經常放閃，感情穩定，今日選在良辰吉時完成終身大事，粉絲們都很為他們開心。李玉璽身為星二代，他的音樂人老爸李亞明對這樁婚事的態度備受關注。李玉璽轉達李亞明想法，他表示爸爸很開心，媽媽也很開心。李玉璽與許允樂是在2024年合作的舞台劇 《婚內失戀》認識，當時兩人沒有直接同台演戲，因同一劇組而熟識，2025年初被媒體爆出熱戀。李玉璽曾公開表示，原本他對感情也很不確定，是許允樂讓他相信愛情。回顧這段戀情，兩人從今年1月被媒體揭露，8月在郵輪上放閃，到10月提及以結婚為前提交往，並已見過雙方家長，一路上都認真相待，進度都有跡可循。至於外界猜測，是否因為雙喜臨門才選在年底前登記？李玉璽表示目前老婆還沒有懷孕，他也喊話會努力，粉絲可期待他們的寶寶。在婚宴部分，李玉璽表示：「婚宴目前還沒有規劃，有消息一定會跟大家說。」看來兩人現在先享受新婚的兩人世界。李玉璽也透露，許允樂能讓他感到安心，特別是遇到事情時，不會一味地說教，而是只管牽住他的手，耐心且溫柔地陪伴他，他想和這樣的許允樂，一起白頭到老。李玉璽也特別對媒體表達感謝。他表示，記者朋友們對他和太太都很照顧，「感謝記者們一直以來對我跟小樂的友善跟照顧，也謝謝大家的關心跟祝福。」言談之間，都是愛妻、護妻，已是真正的男子漢。