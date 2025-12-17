我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗在11月初因「台灣有事」可能引發日本存亡危機事態的相關發言，觸動中國敏感神經，中國政府呼籲民眾勿赴日旅遊。根據日本政府觀光局（JNTO）今(17)日公布的最新觀光數據顯示，11月的中國旅客數量56萬2600人次，比去年同期增加了3%；不過，相較10月份的71萬5700人次，確實有所下降，台灣旅客數量在11月已快反超中國。根據NHK報導，日本政府觀光局數據顯示，11月從中國來日本的遊客為56萬2600人，與去年同期相比，增幅為3%，相較先前一直維持在10%以上的成長幅度大幅縮小，很可能是受到中國政府呼籲民眾避免赴日旅遊的影響。此外，來自香港的遊客為20萬7600人，減少了8.6%。不過，外國遊客整體數相較過往同期仍創新高，訪日外國遊客數達到351萬8000人，比去年同期增長了10.4%，創下11月份的歷史最高紀錄。相較去年11月，韓國增加10%，達到82萬4500人；台灣增加11.1%，達到54萬2400人；美國增加22.2%，達到30萬2500人。今年1月至11月，外國遊客總數超過3906萬人，已超越去年全年3687萬人的紀錄，創下歷史新高，正逼近4000萬人次大關。報導提到，旅遊界有觀點認為，雖然來自中國的團體遊客減少，但個人遊客仍有一定程度的比例赴日旅遊。因此，日本旅遊業目前關注的焦點是，每年有大量中國人訪日的明年2月「春節」期間的訂票趨勢。若回溯日本政府觀光局10月公布的訪日外國旅客數據，全部達389萬6300人次，其中約71萬5700人次來自中國，韓國赴日旅客最多，達86萬7000人次，台灣則以59萬5900人排在第三。