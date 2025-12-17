我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全聯「紐西蘭 奇異果」每顆原價18元、特價只要10元。（圖／翻攝自全聯APP畫面pxmart.com.tw）

▲全聯官方LINE好友，推出4款商品買一送一優惠。（圖／翻攝自全聯APP畫面pxmart.com.tw）

▲APP會員於12月20日及21日單筆消費滿888元，可用超級銅板價29元加購義美湯圓全系列。（圖／愛買提供fe-amart.com）

全聯福利中心經常推出限時優惠，過去曾有蘋果下殺每顆10元引發瘋搶，今（17）日又有10元水果快閃優惠，門市「紐西蘭奇異果」每顆特價10元，還有四款商品也買一送一，包括綜合果汁、海鹽蘇打餅。愛買量販則是推出歲末最強檔期，12月20、21日，會員消費滿2000元，即可獲得9折電子現金抵用券回饋，且消費888元可用29元加購冬至必吃「義美湯圓」。全聯福利中心今（17）日門市推出一日限定優惠，包括「紐西蘭 奇異果」每顆原價18元、特價只要10元，還有「牛心番茄」原價82元、特價65元，必買生鮮則有豬小里肌肉塊、白蝦仁也特價。此外，出示下圖條碼則可享有LINE好有限定優惠，包括「鹽味嚼醒 海鹽蘇打餅」、「優鮮沛 100％蘋果蔓越莓綜合果汁」、「享活Q-Life 雙木耳飲品」、「歐樂B 牙線」都有買一送一優惠。愛買量販則是推出歲末感恩回饋優惠，12月20日及21日連續兩天，愛買APP會員單筆消費滿2000元，即可獲得9折電子現金抵用券回饋，最高可折抵300元。同時，為迎接冬至，推出湯圓相關優惠，。此外，同步引進多款特色新品，包含健司的草仔粿芝麻、紅龜粿花生湯圓單盒63元，以及健司X辻利聯名的抹茶芝麻或花生燒麻糬單盒僅67元。