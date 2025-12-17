我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部智慧局於今（17）日完成「淨零排放有關證明標章資訊專區」的全面更新，彙整98件有效綠色證明標章，涵蓋環保、減碳及節能三大領域，並提供詳細的標章資訊及相關註冊資料連結，有助於迅速掌握各類標章的內涵，不僅能夠作為消費者在選購商品及服務時的參考依據，同時也能成為企業規劃永續發展及ESG策略的重要指標。淨零排放已成全球趨勢，超過130國制定2050淨零目標，國內也陸續推動氣候變遷因應法、產業綠色轉型措施及ESG評鑑制度。綠色證明標章為企業展現環境承諾的重要工具，亦有助於提升市場信任與國際競爭力。智慧局期望本次資訊專區更新，能成為產業制定永續策略的重要輔助，並協助社會各界在消費與生產的行為中共同響應環保、減碳、節能的願景，一起實踐綠色轉型目標。智慧局表示，證明標章是《商標法》所規範、保護的一種標章類型，其功能是證明標有該標章的商品或服務具備特定品質、精密度、原料、製造方法、產地或其他事項，並讓消費者能夠藉以和未經證明的商品或服務相區別。企業若獲得綠色證明標章認證，將有助於提升產品的市場競爭力及可信度，進一步增強消費者的信任感；對於民眾而言，這些標章則能幫助他們識別具有環保、永續特徵的商品或服務，從而促進綠色消費。智慧局長廖承威表示，商標或證明標章為屬地保護，本次收錄的綠色標章除了國內標章，也收錄已在台灣註冊的國外標章共14件，但也強調智慧局只是將已在國內註冊的綠色商標進行彙整，但商標管理還是回歸原標章權利人。廖承威指出，消費市場商標五花八門，透過此次彙整綠色證明標章資訊，盼能讓消費者有所依循，辨別真偽，民眾可依此來了解是否真的符合自己的需求，更是生產者跟消費者之間互相信任勾稽的橋樑。