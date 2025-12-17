我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃秀芳。（圖／記者陳佩君攝，2025.12.17）

▲前彰化市長邱建富。（圖／記者陳佩君攝，2025.12.17）

▲彰化市長林世賢。（圖／記者陳佩君攝，2025.12.17）

民進黨彰化縣長提名採「類初選」模式，昨晚完成民調作業，結果在今（17）日下午出爐，由立委陳素月佔居第一，四名候選人均在誤差範圍內，且四人「對比」民調都完勝假想敵、國民黨立委謝衣鳯；不過，由於彰化屬於徵召區，因此「類初選」民調也僅是「綜合評估」參考之一，最終定奪仍有待下週的選對會拍板定案。爭取民進黨彰化縣長提名的4人分別為立委黃秀芳、陳素月與彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富。據民調辦法，15至18日進行民調，與謝衣鳯進行對比，結果出爐後，將交由選對會「綜合評估」，並拍板最終人選。4名候選人昨天上午接到黨中央通知，將於晚間6時到10時進行民調，必須完成至少1200份有效民調，結果在今天下午4時30分開封民調。據指出，四人民調都在誤差範圍內，由陳素月佔居第一。陳素月會後受訪表示，民調由她領先，但是否確定提名，還要等選對會開會、主席提名才算數，期待有好的結果。陳素月表示，感謝這段時間鄉親相挺及三位同志，彼此向選民表達願景、能力跟專長，這是良性競爭，也是民主競爭的典範，會團結一致為彰化打拼，「希望彰化更好，會一起團結」。陳素月提到，彼此都差距不大，都在誤差範圍內，其他三位同志也都非常優秀，協調會上，秘書長也過，難免有遺珠之憾，相信在良性競爭下，大家會團結為彰化努力。黃秀芳則說，尊重選對會結果，不管提名誰，都會團結一致、打贏選戰，彼此差距都很近，未來選對會不論提名誰，一定團結一致、全力輔選，打贏明年選戰。邱建富則說，對於民調結果，非常高興，也相當欣慰，四位候選人全都完勝謝衣鳳，且有一段差距。他說，他已經12年沒有參選，是四位裡面沒有職位，也沒有資源的，卻能衝到42％，同時他也透露，第一名民調44%，二、三名也都有42%，最後一名則是40%。林世賢表示，結果由中央統一發布，民調部分不對外透露，大家有簽保密協定，「團結一致，彰化才會贏，有信心被提名」。