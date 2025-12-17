我是廣告 請繼續往下閱讀

▲因應日益成長的手術需求，高醫近期投資上億元引進進階版達文西機械手臂手術系統頂規組合，導入南台灣唯一「達文西雙醫師主控台」與「連動手術床系統」。（圖／高醫提供）

▲達文西雙醫師主控台讓兩位主刀醫師能同步操作機械手臂、共享3D影像，可進行跨科合作與高難度複合型手術，同時也讓教學更直觀、更安全。（圖／高醫提供）

台灣的大腸癌發生率與死亡率多年來居高不下，長期位居國內十大癌症死因前三名，在全球排名亦名列前茅；更令人憂心的是，近年大腸直腸癌明顯出現年輕化趨勢。面對台灣大腸直腸癌的高峰，大腸直腸外科權威、高醫院長王照元教授不但已治療大腸直腸癌病患超過5,000人，個人執行達文西機械手臂手術更突破800例，成為全台率先達到此紀錄的醫師，建立起完整的大腸直腸癌達文西機械手臂手術經驗曲線。一名南部的某公立大學教授因排便出血就醫，被診斷為低位直腸癌，腫瘤距離肛門僅3–4公分，手術難度極高，其他醫院評估無法確定可以保留肛門，但永久性造口將對他的日常生活與職業形象造成重大影響，後來他轉到高醫求診，在院長王照元團隊評估下決定採用達文西機械手臂手術進行治療，高醫團隊不但成功切除腫瘤也順利保留肛門，術後恢復良好。高醫在院長王照元所建立的完整手術策略下，搭配達文西機械手臂手術的3D高解析視野、10倍放大倍率，以及機械手臂在狹窄骨盆腔的高精準度，讓腸癌手術能有效保留神經，大幅提升保肛成功率；而高位淋巴腺清除與選擇性血管結紮手法成熟穩定，合併延長術前化學治療療程，也讓接受同步放化療病人術後病理標本無殘餘癌細胞高達31.3%，第1–3期患者保肛率高達近98%，5年存活率達89%等頂尖國際水平。院長王照元所領導的手術團隊不僅多次榮獲大腸直腸癌治療SNQ國家品質標章肯定，高醫更成為全台首家同時獲得「達文西手術觀摩看刀中心」與「美國SRC卓越中心雙國際認證」的機構。因應日益成長的手術需求，高醫入南台灣唯一「達文西雙醫師主控台」與「連動手術床系統」，雙主控台的導入讓兩位主刀醫師能同步操作機械手臂、共享3D影像，可進行跨科合作與高難度複合型手術，同時也讓教學更直觀、更安全，是培養下一代微創高手最重要的設備；智慧連動手術床則讓手術過程更流暢，病人體位可隨時微調，無須解除器械重新定位，視野更清楚、出血更少，也縮短麻醉與手術時間，對病患安全是重大提升。