我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣港務公司獲2025年ESG交通運輸永續獎金獎之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司董事長周永暉(中)，由台灣港務公司永續發展推動辦公室永續長張紋英(右)陪同，到交通部集思會議中心受獎。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司以高雄港第7貨櫃中心的卓越永續作為，再度榮獲第2屆ESG交通運輸永續獎金獎之殊榮。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司獲2025年ESG交通運輸永續獎金獎之殊榮，於日前，在台北市交通部集思會議中心，由前行政院院長劉兆玄頒發獎牌，由台灣港務公司董事長周永暉代表受獎，以資鼓勵，並展現高雄港第7貨櫃中心在永續推動上的多項亮點，獲精進創新金獎之殊榮。台灣港務公司董事長周永暉表示，2025年ESG交通運輸永續獎是由交通部指導，全球商貿運籌發展協會(GLCT)與台北市交通文教基金會共同主辦，旨在表彰交通運輸產業於環境(E)、社會(S)、治理(G)的永續成效，台灣港務公司此次以高雄港第7貨櫃中心為亮點專案案例，呈現從綠色工程、生態保育、智慧營運、交通運輸到淨零減碳的全方位永續實績，致深受評審一致肯定，獲得2025年ESG交通運輸永續獎金獎之殊榮。周永暉說，台灣港務公司以港埠低碳轉型、社會共榮與智慧韌性為核心，持續推動港口永續發展，今(114)年以高雄港第7貨櫃中心的卓越永續作為，再度榮獲2025年第2屆ESG交通運輸永續獎金獎之殊榮，展現港務公司長年在交通運輸永續領域的創新作為與具體成果。周永暉並說，高雄港第7貨櫃中心是台灣港埠高度智慧化與低碳轉型的重要里程碑，展現公私協力、科技應用與永續治理的成果，港務公司以「低碳、共榮、韌性港埠」為永續發展願景，並訂定5大永續發展目標，同時對接聯合國SDGs永續發展目標，再次榮獲此項殊榮，象徵港務公司在推動港埠開發與建設時，持續將永續思維落實在港埠規劃、設計、施工及營運面向，並將持續以「團隊合作、誠信經營、專業服務、創造顧客」為核心，朝向「強港航、興觀光、智管理、達永續」目標前進。周永暉指出，高雄港第7貨櫃中心設有5座深水碼頭，可同時提供4艘2.4萬TEU超大型貨櫃船靠泊裝卸，為全國最高度智慧化的旗艦貨櫃基地，在工程方面採生態友善工法，包含將13座舊圓形沉箱移設為生態潛堤，並設置減壓消波室與綠帶，經水下調查已觀測到多種魚類洄游，顯示生態復育成效良好，而在節能減碳方面，導入「港務168」智慧路況系統，建置RFID與CCTV，並與高雄市政府交通資料串聯，使貨櫃車通關時間由4分鐘大幅縮短至10秒，全區規劃6500 kWp太陽光電，未來年發電量可達7148千度、減碳量達3538噸CO，另建置儲能系統提升電網韌性，並預計於明(115)年完成3座岸電，打造完善的低碳港埠環境。周永暉並指出，台灣港務公司將持續加速智慧科技、低碳轉型與永續發展的推動，正面回應氣候變遷與淨零挑戰，同時，也將深化企業社會責任，從生態保育、員工幸福、社會共榮到誠信治理，建立更具韌性的永續港埠，持續與利害關係人攜手合作，打造港埠永續發展的典範。