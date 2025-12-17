我是廣告 請繼續往下閱讀

去年在世界12強棒球賽扮演奪冠功臣的台灣左投林昱珉，今年卻在美國職棒小聯盟3A層級遭遇嚴峻考驗。效力亞利桑那響尾蛇3A的他，整季表現明顯低於預期，最新一期權威數據網站《Fangraphs》公布的農場新秀排名中，林昱珉跌至第35名，評價出現明顯下修，而其中最重要的原因，就在於他複雜繁瑣的投球姿勢，遭質疑可重複性低。22歲的林昱珉今年完成旅美以來首個完整3A賽季，23場出賽全數先發，戰績5勝7敗，投101.2局送出85次三振，卻也出現高達67次四死球，被敲18支全壘打，防禦率6.64，每局被上壘率1.81，被打擊率0.303。即便身處以打者著稱的太平洋岸聯盟（PCL），其ERA+仍僅有89，低於聯盟平均水準，投手獨立防禦率（FIP）也高達6.57。《Fangraphs》新秀專家Brendan Gawlowski在分析響尾蛇農場前56名新秀時指出，林昱珉過去一度被視為具備「中段輪值先發」的潛力，但投球精準度始終未能支撐這樣的期待，成為評價下滑的關鍵原因。在球探報告中，林昱珉的速球被評為40分、滑球50分、曲球55分、變速球40分、卡特球45分，控球同樣僅有40分。報告直言，僅具備40分等級的速球，再搭配低於平均水準的控球能力，削弱了他那些原本頗具特色的變化球實用性。其中，林昱珉的投球姿勢成為被點名的重要問題。Gawlowski指出，他的身體控制能力本身並不差，但投球機制冗長且極為複雜，包含大量連續動作與細節變化，「就算是奧運體操選手，也很難穩定複製這樣的投球動作」，在這樣的前提下，出手點難以重複、進壘位置無法穩定，其實並不令人意外。這樣的特性對速球影響尤其致命。由於林昱珉的速球球速多落在90英里上下，且缺乏足夠的下沉尾勁，一旦無法精準攻擊邊角，便容易被打者擊出高品質擊球（Barrel），也解釋了他本季被全壘打重擊的原因。在變化球方面，報告對其曲球給予相對正面評價，認為其轉速高、球質扎實，足以達到平均水準以上；滑球則屬於平均等級，只要在配球與球數鋪陳上安排得宜，仍具備製造揮空的能力。變速球被視為最有機會拉升整體評價的球種，偶爾能展現「Plus」等級威力，但穩定性極差，過大的橫向位移經常偏離打者實際會追打的區域，反而失去威脅性。整體而言，《Fangraphs》評估，若林昱珉未來能將控球能力提升到高於目前預期的水準，仍保有成為輪值後段先發的可能性；但就現況來看，他更適合被定位為低階5號先發，或是球隊輪值深度選項。