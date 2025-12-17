Yahoo今（17）日揭曉2025年度「十大娛樂事件」、「十大娛樂人物」排行榜，盤點今年娛樂圈焦點與熱門話題。在十大娛樂事件中，以情感議題最受關注，其中以「金秀賢與金賽綸感情爭議」、「范姜彥豐爆料粿粿出軌王子」最受關注。在十大娛樂人物中，「大S」、「方大同」離世震驚各界，為前二名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲金秀賢跟金賽綸（右）的親密照片被《橫豎研究所》曝光，讓金秀賢陷入事業的大風暴，公眾形象亦瞬間崩毀。（圖／가로세로연구소 YouTube）
▲金秀賢（左）跟金賽綸（右）的戀情震驚全娛樂圈。（圖／翻攝自가로세로연구소 YouTube）
今年「十大娛樂事件」主要聚焦情感相關議題。韓星「金秀賢與金賽綸感情爭議」掀起跨國討論，成為年度最受關注焦點，排名第一；「范姜彥豐爆粿粿出軌王子」，因演變成網友集體「鍵盤辦案」成話題，排名第二。與此同時，「Lulu陳漢典爆婚訊」、「劉品言與連晨翔閃婚懷孕雙喜臨門」的好消息震驚娛樂圈，分居第三與第七。

由王大陸而起的「演藝圈逃兵役事件」、百萬YouTuber「家寧與Andy老師糾紛」、「魏如萱認愛小21歲新男友」引發的三角關係爭議，分列第五、第六和第八。而GD、TWICE、SJ等韓星登台舉辦演唱會，掀起一波韓流熱潮，成為追星族的熱門話題，排行第四。韓國女星全智賢新作《暴風圈》涉及爭議位居年度排行第十。

▲Lulu黃路梓茵、陳漢典10/20登記結婚（圖／天地合娛樂&民間友人提供）
▲Lulu（右）、陳漢典（左）假戲真做、婚訊驚喜所有人。（圖／天地合娛樂&民間友人提供）
2025年「十大娛樂人物」最受關注的莫過於年初病逝的「大S」徐熙媛；同樣因病離世的音樂人「方大同」、男星「顏正國」則分列第二、第七。韓星「金秀賢」與已逝女星金賽綸爆出情感爭議、藝人「江祖平」揭露劇組性騷擾、中國演員「于朦朧」墜樓事件、「王大陸」逃兵役牽扯案外案，分列第三、第六、第八、第九。

然而，演藝圈好消息也振奮人心，「沈玉琳」因罹患白血病入院後病情逐漸好轉，位列第四。主持人「Lulu黃路梓茵」與陳漢典拋出結婚震撼彈，愛情事業雙豐收，名列第五。「陳妍希」離婚後以新劇《狙擊蝴蝶》回歸大獲好評，登上榜單第十名。

▲大S之前傳出匯款幫助一名白血病女童付醫藥費，而近日又傳出另一件善舉，大學生沒錢繳學費，在微博私訊明星籌錢，大S秒出手匯款救援。（圖／大S IG@hsushiyuan）
▲大S（如圖）成為本年度「十大娛樂人物」討論度第一。（圖／翻攝自大S IG@hsushiyuan）
【2025年度十大娛樂人物】

1.大S

2.方大同

3.金秀賢

4.沈玉琳

5,Lulu黃路梓茵

6.江祖平

7.顏正國

8.于朦朧

9.王大陸

10.陳妍希

【2025年度十大娛樂事件】

1.金秀賢 & 金賽綸感情爭議

2.范姜彥豐爆粿粿出軌王子

3.Lulu & 陳漢典爆婚訊 網友揪蛛絲馬跡

4.GD、TWICE、SJ韓流來襲！頒獎典禮移師台灣

5.演藝圈逃兵役事件連環爆

6.家寧 & Andy老師糾紛

7.劉品言 & 連晨翔閃婚懷孕雙喜臨門

8.魏如萱離婚後認愛小21歲男友

9.臺北大巨蛋新里程碑 大咖演唱會爆發

10.全智賢《暴風圈》掀國際爭議 

🔺資料來源－
Yahoo

🔺看更多－
范姜彥豐復工！接下新代言、帥氣度升級：重獲新生　狠甩粿粿王子

相關新聞

粿粿、王子不倫戀消失！江宏傑認了少聯絡　樂當范姜彥豐「新歡」

粿粿、范姜彥豐離婚協商內幕一次看！徵信社16字發聲：和解太好了

金秀賢戀情風波讓600億打水漂　Disney+再砸700億押玄彬強勢反攻

金秀賢控金賽綸生前錄音AI合成！鑑定結果出爐　警方：案件收尾中