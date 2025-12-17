Yahoo今（17）日揭曉2025年度「十大娛樂事件」、「十大娛樂人物」排行榜，盤點今年娛樂圈焦點與熱門話題。在十大娛樂事件中，以情感議題最受關注，其中以「金秀賢與金賽綸感情爭議」、「范姜彥豐爆料粿粿出軌王子」最受關注。在十大娛樂人物中，「大S」、「方大同」離世震驚各界，為前二名。
今年「十大娛樂事件」主要聚焦情感相關議題。韓星「金秀賢與金賽綸感情爭議」掀起跨國討論，成為年度最受關注焦點，排名第一；「范姜彥豐爆粿粿出軌王子」，因演變成網友集體「鍵盤辦案」成話題，排名第二。與此同時，「Lulu陳漢典爆婚訊」、「劉品言與連晨翔閃婚懷孕雙喜臨門」的好消息震驚娛樂圈，分居第三與第七。
由王大陸而起的「演藝圈逃兵役事件」、百萬YouTuber「家寧與Andy老師糾紛」、「魏如萱認愛小21歲新男友」引發的三角關係爭議，分列第五、第六和第八。而GD、TWICE、SJ等韓星登台舉辦演唱會，掀起一波韓流熱潮，成為追星族的熱門話題，排行第四。韓國女星全智賢新作《暴風圈》涉及爭議位居年度排行第十。
2025年「十大娛樂人物」最受關注的莫過於年初病逝的「大S」徐熙媛；同樣因病離世的音樂人「方大同」、男星「顏正國」則分列第二、第七。韓星「金秀賢」與已逝女星金賽綸爆出情感爭議、藝人「江祖平」揭露劇組性騷擾、中國演員「于朦朧」墜樓事件、「王大陸」逃兵役牽扯案外案，分列第三、第六、第八、第九。
然而，演藝圈好消息也振奮人心，「沈玉琳」因罹患白血病入院後病情逐漸好轉，位列第四。主持人「Lulu黃路梓茵」與陳漢典拋出結婚震撼彈，愛情事業雙豐收，名列第五。「陳妍希」離婚後以新劇《狙擊蝴蝶》回歸大獲好評，登上榜單第十名。
【2025年度十大娛樂人物】
1.大S
2.方大同
3.金秀賢
4.沈玉琳
5,Lulu黃路梓茵
6.江祖平
7.顏正國
8.于朦朧
9.王大陸
10.陳妍希
【2025年度十大娛樂事件】
1.金秀賢 & 金賽綸感情爭議
2.范姜彥豐爆粿粿出軌王子
3.Lulu & 陳漢典爆婚訊 網友揪蛛絲馬跡
4.GD、TWICE、SJ韓流來襲！頒獎典禮移師台灣
5.演藝圈逃兵役事件連環爆
6.家寧 & Andy老師糾紛
7.劉品言 & 連晨翔閃婚懷孕雙喜臨門
8.魏如萱離婚後認愛小21歲男友
9.臺北大巨蛋新里程碑 大咖演唱會爆發
10.全智賢《暴風圈》掀國際爭議
🔺資料來源－
Yahoo
🔺看更多－
范姜彥豐復工！接下新代言、帥氣度升級：重獲新生 狠甩粿粿王子
