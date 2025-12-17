我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金秀賢（左）跟金賽綸（右）的戀情震驚全娛樂圈。（圖／翻攝自가로세로연구소 YouTube）

▲Lulu（右）、陳漢典（左）假戲真做、婚訊驚喜所有人。（圖／天地合娛樂&民間友人提供）

▲大S（如圖）成為本年度「十大娛樂人物」討論度第一。（圖／翻攝自大S IG@hsushiyuan）

【2025年度十大娛樂人物】

【2025年度十大娛樂事件】

Yahoo今（17）日揭曉2025年度「十大娛樂事件」、「十大娛樂人物」排行榜，盤點今年娛樂圈焦點與熱門話題。在十大娛樂事件中，以情感議題最受關注，其中以「金秀賢與金賽綸感情爭議」、「范姜彥豐爆料粿粿出軌王子」最受關注。在十大娛樂人物中，「大S」、「方大同」離世震驚各界，為前二名。今年「十大娛樂事件」主要聚焦情感相關議題。韓星「金秀賢與金賽綸感情爭議」掀起跨國討論，成為年度最受關注焦點，排名第一；「范姜彥豐爆粿粿出軌王子」，因演變成網友集體「鍵盤辦案」成話題，排名第二。與此同時，「Lulu陳漢典爆婚訊」、「劉品言與連晨翔閃婚懷孕雙喜臨門」的好消息震驚娛樂圈，分居第三與第七。由王大陸而起的「演藝圈逃兵役事件」、百萬YouTuber「家寧與Andy老師糾紛」、「魏如萱認愛小21歲新男友」引發的三角關係爭議，分列第五、第六和第八。而GD、TWICE、SJ等韓星登台舉辦演唱會，掀起一波韓流熱潮，成為追星族的熱門話題，排行第四。韓國女星全智賢新作《暴風圈》涉及爭議位居年度排行第十。2025年「十大娛樂人物」最受關注的莫過於年初病逝的「大S」徐熙媛；同樣因病離世的音樂人「方大同」、男星「顏正國」則分列第二、第七。韓星「金秀賢」與已逝女星金賽綸爆出情感爭議、藝人「江祖平」揭露劇組性騷擾、中國演員「于朦朧」墜樓事件、「王大陸」逃兵役牽扯案外案，分列第三、第六、第八、第九。然而，演藝圈好消息也振奮人心，「沈玉琳」因罹患白血病入院後病情逐漸好轉，位列第四。主持人「Lulu黃路梓茵」與陳漢典拋出結婚震撼彈，愛情事業雙豐收，名列第五。「陳妍希」離婚後以新劇《狙擊蝴蝶》回歸大獲好評，登上榜單第十名。