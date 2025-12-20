我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王鶴棣（如圖）以《超次元偶像》中的表現吸引大批粉絲，後來接下《流星花園》主角道明寺，再度引發關注。（圖／翻攝自微博@王鶴棣工作室）

中國演員王鶴棣今（20）日迎來37歲了！回顧男神演藝生涯簡直是開掛等級，2017年王鶴棣就憑那張老天爺賞飯吃的臉孔、超實力演技，讓金牌製作人柴智屏驚為天人，讓他從3萬名競爭者中突圍，年僅20歲就接演新版《流星花園》的霸總道明寺，作為他演員道路的出道作。王鶴棣也曾大方分享理想型，直言欣賞迪麗熱巴、史嘉蕾喬韓森這類帥氣酷女孩。而其實私下的男神也相當深情，他曾與大學初戀長跑超過6年，這份專一讓他在女粉絲中大加分，不過2022年起兩人分手傳聞不斷，引發熱議。王鶴棣在進入演藝圈前原本是學航空專業的準空少，因為顏值太逆天，還沒畢業就被母校挖去拍招生廣告。2016年，王鶴棣奪下四川校園紅人盛典年度總冠軍後，他帶著滿腔饒舌熱血勇闖演藝圈，隔年就在真人秀《超次元偶像》中靠實力一路幹掉對手摘下總冠軍，後來還被偶像劇教母柴智屏一眼看中，竟然從3萬人的海選中殺出重圍，20歲就接演新版《流星花園》，演活霸氣主角道明寺！王鶴棣熱愛音樂是出了名的，過去他翻唱周杰倫〈告白氣球〉的影片，還意外延伸出一則超離奇的真實故事。有網友半夜睡前聽到這段翻唱後精神超好、睡不著，乾脆起身走走，沒想到因此發現家中瓦斯爐沒關、差點釀成意外，該網友事後還特地發文感謝王鶴棣，讓話題瞬間爆紅。至於王鶴棣的家庭背景，其實也被不少人誤會過，因為出道不久就多次拿下男主角，讓不少人私下猜他是不是家裡實力堅強；不過據悉王鶴棣是出生普通家庭，父母經營的是在地炸串店，而就算王鶴棣平時工作滿檔，但只要有空他就會回老家幫忙顧店、招呼客人，被粉絲巧遇也不閃不躲、大方打招呼，這種接地氣表現讓路人都忍不住被圈粉。除此之外，王鶴棣也曾在受訪時透露過自己的理想型，他直言自己欣賞迪麗熱巴、史嘉蕾喬韓森這類型，偏愛有個性、酷帥的女孩。不過其實早前王鶴棣就曾爆出有個交往超過6年的的初戀，兩人是在大學認識的，雖然他女粉多到數不清，但大家普遍都對這段戀情買單，覺得長情專一的王鶴棣更迷人。不過近年來網路也流傳許多兩人分手的消息，今年8月甚至爆出疑似是他與一名神祕女子在吵架的錄音檔，過程約27分鐘，其中女方更提到「和你在一起10年」，後來王鶴棣工作室也火速發聲：「非法獲取、拍攝、錄音、洩漏、售賣個人訊息屬於嚴重違法行為，請大家切勿輕信、傳播此類不實訊息」，再次引發熱議。12月20日的壽星不只有王鶴棣！還有台灣藝人侯佩岑、台灣歌手徐佳瑩、台灣藝人曾智希、台灣藝人黃尹宣、中國歌手張杰、日本女團Tsubaki Factory成員豫風瑠乃，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！