12月21日迎接「冬至」節氣，恰好這一天同時也2025年最後一個「天赦日」，是罕見的大吉時，命理專家楊登嵙表示，這一天轉運補財效果超強，是80年難遇一次的大好時機，可在門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，赦罪後，便是補財庫、迎好運的好時機，可以事半功倍，好運擋不住！
🟡12/21冬至+天赦日大好吉時！80年也難遇一次
楊登嵙表示，天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。2025年12月21日（農曆11月2日），是「天赦日」又是「冬至」，為80年難得一遇，效果特強，也是今年國曆及農曆的最後一個「天赦日」。
提醒民眾可以善加利用「天赦日」向玉皇大帝懺悔，請求玉皇大帝赦罪，化解冤親債主，祈求運勢開泰，健康、財運都順遂。
🟡12/21冬至+天赦日旺運大法
天赦日這一天可以在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，赦罪後，便是補財庫、迎好運的好時機，在天赦日這一天祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住！
◾祭拜最佳時間：該日早上5點至下午3點
◾供品準備：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物
◾天赦日轉運拜拜流程：拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。
資料來源：命理專家楊登嵙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
資料來源：命理專家楊登嵙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。