▲高爾宣（如圖）期待唱完表演，直奔回家跟女兒跨年。（圖／中視提供）

▲U:NUS（如圖）首登2026台北跨年，目前正密集練舞準備。（圖／中視提供）

2026台北跨年卡司公開！李千娜、高爾宣OSN、王ADEN、U:NUS都來了，李千娜自出道以來第一次在台北唱跨年，「這次表演把許多經典歌曲變成組曲，還有從未表演的特別橋段以及舞蹈演出，希望給觀眾很不一樣的跨界合作！」而高爾宣升格人父後，站上跨年舞台，嗨喊：「當晚結束後直接回家抱女兒！跟她一起度過新年的第一天！」不過一方面也擔心二胎兒子提前比預產期1月到來，「如果真的提早來了，那就真的是最難忘的一場跨年！」李千娜跨年獨家就在臺北，當晚不趕場，陪市民一起歡度，自出道以來，2026是第一次在台北唱跨年，她的心情是既驚訝又開心，「這次表演把許多經典歌曲變成組曲，特別請專輯製作人王希文老師重新編曲製作，還有帶來從未表演的特別橋段以及舞蹈演出，希望在今年的最後一天帶來熱鬧氣氛還有滿滿祝福，給觀眾很不一樣的跨界合作！」而高爾宣自女兒出生後，就不否認自己是女兒傻瓜，今年跨年對他來說是件非常重要的事：「這次是第一次唱臺北跨年，當晚結束後直接回家抱女兒！跟她一起度過新年的第一天！」之前就說過老婆的預產期在1月，高爾宣被問到如果兒子提早報到怎麼辦，他的反應是，「有想過這個問題，如果真的提早來了，那就真的是最難忘的一場跨年！」高爾宣也分享，這次將攜手王ADEN，以抒情饒舌結合R&B氛圍，點燃臺北的音樂能量，而大家所期待的演唱曲目，除了王ADEN會為了臺北跨年帶來不一樣的舞蹈與歌曲編排外，高爾宣也保證「歌單會準備一組特別的給臺北粉絲！」另外，全創作冠軍男團U:NUS更讓許多粉絲期待，為了首登2026臺北跨年，他們也密集練舞準備，「這是我們第一次登上臺北跨年舞台，心情真的非常興奮！也會互相提醒、更加自律地照顧好自己的狀態，才能把最好的表演呈現給大家！」