澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生針對猶太社群的恐怖槍擊案，造成一名槍手在內16人死亡，40多人受傷。犯案槍手是一對父子檔，50歲父親薩吉德（Sajid Akram）遭到擊斃，24歲兒子納維德（Naveed Akram）則是重傷。澳洲警方今（17）日宣布，起訴納維德多達59項罪名，包括15項謀殺罪與實施恐怖主義行為，由於納維德重傷需要時間恢復，本案將在2026年4月再行審理。
根據《BBC》報導，警方宣布對維德多的起訴罪名多達59項，包括實施恐怖主義行為、15項謀殺罪、40項意圖殺人且重傷他人罪，以及放置爆炸物、公開展示恐怖主義象徵等罪。法院表示，由於納維德傷勢嚴重，目前僅在醫院床邊對其宣判告知起訴罪名，將等到2026年4月再行審理。
邦迪海灘槍擊案是澳洲自1996年以來死傷最慘重的槍擊事件，目前仍有許多傷者在醫院接受治療，至少一人情況依舊危急。
當地警察局長（Mal Lanyon）表示，會等到納維德確定意識清醒時再行展開正式訊問，「為了公平起見，我們得讓他了解現在到底發生了什麼事」。目前澳洲當局已經將此案定性為恐怖攻擊事件，認為背後可能是受到伊斯蘭國（ISIS）驅動，不過警方仍將持續深入調查釐清犯案動機及是否還有其他人員涉案。
