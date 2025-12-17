我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義地檢署偵辦民進黨立委王美惠罷免案提議書疑涉偽造文書情事，持續擴大調查。嘉檢今（17）日指揮法務部調查局嘉義縣調查站，持搜索票前往國民黨嘉義市黨部等 10 餘處地點執行搜索，並通知黨部某組長、黨工、黨部人員親友及罷免案領銜人陳姓男子等共 11 人到案說明，以釐清相關案情。檢方表示，罷免團體「愛嘉聯盟」今年初發起罷免王美惠行動，但檢視連署名冊時，發現疑似有冒用個人資料情形，包括已故人士資料遭填列。相關家屬及一名鄭姓女子陸續委由律師向嘉檢提出告訴，檢察官隨即指揮調查局展開蒐證。嘉檢進一步說明，今年 4 月中旬已首度搜索罷免案領銜人陳男住處並通知其到案說明，訊後請回；5 月下旬則再次持搜索票，前往陳男住處與辦公室等 3 處地點進行第二次搜索。經檢察官複訊後，陳男以新台幣 10 萬元交保，並遭限制出境、出海。檢方強調，後續將持續釐清提議書製作、蒐集與連署過程，是否涉及系統性不法行為，並將依法究責，以維護選舉與罷免制度的公平與公正。