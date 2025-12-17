我是廣告 請繼續往下閱讀

「南高屏」本月底搶先提名 三位人選曝光

藍白合國民黨內先整合出一人 再和民眾黨協調一位人選

6位爭取連任縣市首長提名不急

面對民進黨已經開始提名2026縣市長選舉人選，國民黨已初步盤點22縣市選情，據悉，目前敲定將會在本月底前，先提名艱困選區台南市、高雄市、屏東縣人選，至於爭取連任的6個縣市，則不著急提名，藍白合作縣市（新北市、新竹市、嘉義市、宜蘭縣），黨內會先協調出一人，再和民眾黨共同協調出一位人選。根據黨務人士分類，第一類所謂提名單純縣市包含現有6個（台北、桃園、基隆、苗栗、南投、連江）將爭取連任縣市，以及黨內已備好戰將再戰的艱困選區（台南、高雄、屏東），目前台南有藍委謝龍介與前藍委陳以信競逐提名），以及黨內競爭單純化的雲林縣（目前僅藍委張嘉郡角逐）與台東縣（目前僅台東縣議會議長吳秀華表態）。黨務人士續指，第二類在野合作縣市，則包含涉藍白合作縣市，（新北、新竹、嘉義市、宜蘭）與可能有在野合作空間的嘉義縣。黨務人士也說，除以上兩類外，剩餘6縣市則屬第三類國民黨內有競爭縣市，包含台中市有立法院副院長江啟臣與藍委楊瓊瓔對決，彰化縣有藍委謝衣鳯與前副縣長柯呈枋、洪榮章有意爭取，新竹縣有藍委徐欣瑩、林思銘與副縣長陳見賢角逐。花蓮縣有吉安鄉長游淑貞與前花蓮市長葉耀輝有意爭取黨提名；澎湖縣有縣議會前副議長陳雙全與兒子、澎湖縣議長陳毓仁，以及澎湖縣黨部前主委鄭清發都有意角逐提名；金門縣則有藍委陳玉珍與前縣長楊鎮浯相爭。有關台南市、高雄市、屏東縣，國民黨組發會主委李哲華表示，黨內已敲定本月底前提名。台南市部分，按照提名辦法其實可以直接徵召謝龍介，但是陳以信在地方深耕一陣子，因此最後也會用民調評估誰是最佳人選再提名。高雄市則無懸念是柯志恩、屏東縣則由蘇清泉出馬。在藍白合作縣市（新北市、新竹市、嘉義市、宜蘭縣），以宜蘭縣為例，民眾黨在宜蘭徵召陳琬惠，國民黨則有兩位人選，國民黨立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德，縣市黨部已經成立提名協調小組，決議從兩個候選人產生一個候選人，並要在12月27日協調出一人，如果協調不成，就用內參式民調推出一人，等到人選出來後，才會跟民眾黨再協調產生一個人選；新竹市方面，也基於現任優先原則，一定禮讓高虹安。至於新北市、嘉義市也是依循同樣模式，李哲華說，國民黨產生出人選才會跟民眾黨協調，新北市因為民眾黨稱3月前是死線，國民黨內兩個可能參選人，包含新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川都忙市政工作，並沒有急迫感，目前就是以市政優先。另外，有關國民黨有6位現任縣市首長尋求連任，據了解，因為2022年時，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜也都是到8月才提名，且這幾年民進黨經常透過司法追殺政敵，因此黨內定調「先不急」，先讓這6位要爭取連任的縣市首長專心市政，黨內人士直言，「通過中常會徵召只是形式，就是不要讓民進黨在議會有機會失焦攻擊，把議題焦點模糊」。