談到台南的觀光發展，民進黨台南市長參選人、立法委員陳亭妃表示，台南的觀光重點不在於「再增加多少新景點」，而在於如何把既有的山海景觀、生活中的美食文化、古蹟人文、宗教信仰與商圈產業，以更有系統的方式串聯。因此她提出「五大觀光軸」的整體構想，主張台南不宜只靠單一景點吸引人潮，而應依山、海、平原等地理條件，整合宗教文化、農漁特產、商圈經濟與在地生活，讓觀光同時帶動產業與地方經濟，並成為吸引就業的動能之一。陳亭妃指出，五大觀光軸分別為「大新營」、「曾文南科」、「濱海藍帶」、「大目降」與「府城新豐」，從溪北到溪南、從山區到海岸，作為大台南觀光路線的規劃架構。她說，重點在於分散來台觀光人潮，讓旅客可依各地特色安排深度旅遊，提升停留時間；除可增加住宿相關效益，也有助帶動地方產業。陳亭妃表示，台南歷史悠久、文化資源豐富，但若觀光多集中於單點景點、美食或短期活動，效益較難擴散，因此提出以「軸帶」概念引導人潮走入更多區域、停留更久，讓消費能更直接回到地方。以府城新豐觀光軸為例，陳亭妃指出，中西區孔廟、國華友愛、海安路、赤崁五條港等商圈，已形成歷史、文創與美食交織的城市核心，加上林百貨、司法博物館等文化地標，具備推動國際觀光的條件；而安平商圈、永華商圈、成大商圈與站前商圈，則可串接購物、夜間經濟與年輕消費族群，形塑更完整的城市生活型觀光動線。在溪北地區，大新營與大目降觀光軸結合鹽水月津港藝術燈節、新化老街、善化社區產業，以及玉井、楠西的芒果與山城風貌。陳亭妃指出，台南山區包括草山月世界、龍崎牛埔泥岩、獵鷹尖一線天、彩疊山等自然地貌，但過去較缺乏系統性整合與包裝，未能形成完整的觀光路線；未來將透過軸帶方式整合，讓自然景觀與在地產業相互支撐、共同發展。濱海藍帶觀光軸方面，陳亭妃表示，七股、四草、安南一帶有頂頭額沙洲、四草綠色隧道、青鯤鯓扇形鹽田、台江國家公園等景點，是台南重要的濱海與生態資源。她說，濱海觀光不應僅停留在「看海拍照」，而要結合漁村文化、海味料理、伴手禮與生態體驗，讓觀光收益更能回饋地方社區。陳亭妃也提到，台南目前已有超過30家米其林必比登推薦餐廳，但她認為，城市吸引力也來自更多巷弄中的在地美食與職人。她表示，未來五大觀光軸將結合各區農漁特產、加工食品與地方伴手禮，讓旅客不只是「到過台南」，也能把在地記憶與味道帶回去。陳亭妃強調，五大觀光軸並非單一建設計畫，而是長期的城市治理方向。她表示，觀光發展不應只以遊客服務為主，也需同步改善社區環境與生活品質，使在地居民能共享觀光成長成果，形成正向循環；她並提出願景，希望台南成為一座讓旅客願意多停留、年輕人也願意留下工作的城市，透過觀光帶動產業，讓歷史、自然與生活成為可持續發展的城市資產。「我希望大家來台南，不只是拍照打卡，而是願意慢活下來，走進巷子、坐下來，真正聽懂這座城市。」陳亭妃說，當旅人願意用生活的方式認識台南，台南文化才會真正走進世界。