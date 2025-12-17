我是廣告 請繼續往下閱讀

喜歡跨境網購的人注意了！為有效防堵民眾個資遭盜用，進行冒名報關，財政部關務署今（17）日宣布，明（2026）年3月1日起，所有簡易申報進口快遞貨物應於報關前完成「預先確認委任」。也就是說，民眾網購境外貨物後，利用「EZ WAY易利委」APP確認報關業者推播之報關資訊與實際購買的貨物是否相符，以完成委任報關，否則貨物將無法報關。關務署說明，過去曾發生民眾於快遞貨物通關後，才得知個資遭盜用報關進口違法管制物品或幽靈詐騙包裹，導致無辜民眾受牽連。為杜絕跨境網購可能衍生的冒名報關案件，自2021年起，海關分階段推動「預先確認委任」，進口快遞貨物報關前，必須先透過「EZWay易利委」實名認證APP，完成線上委任報關，才能進口。截至今年11月底，已超過8成的進口快遞貨物採預先委任。隨著預先委任制度上路，冒名報關案件數已有顯著下降。根據關務署統計，2023年還有1723件冒名報關案件，2024年降至474件，今年1至10月剩下39件，顯示這項制度已有效阻絕冒名報關情形。關務署今日更宣布，明年3月1月起快遞報關「預先委任」將全面上線，即跨境網購下單後，必須在報關前完成「預先確認委任」，要密切留意實名認證APP的推播通知，確認報關內容是否與實際購買相符，完成線上委任報關才能進口。即時確認，杜絕冒名報關，避免收到不是自己的危險包裹，貨物通關更順利、消費權益更有保障。關稅署也呼籲，國際物流業者及快遞報關業者儘速調整作業流程，於貨物運抵台灣前，先以實名認證APP推播貨物資訊，讓民眾完成線上委任，避免影響貨物通關時效。關務署亦提醒，民眾上網購買境外商品後，應密切注意實名認證APP推播訊息，確實核對貨物資訊，即時回復確認委任，以利貨物順暢通關，也不要將自身實名認證APP註冊資料、證件或手機門號等個人資料出借不明人士使用，以免後續承擔違法進口責任。