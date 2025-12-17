我是廣告 請繼續往下閱讀

現年31歲的前樂天桃猿本土投手曾仁和，近2年飽受傷病困擾，今年季後並未被放進60人保留名單中，近日他傳出已經跟味全龍達成簽約協議，據悉月薪超過40萬，另附激勵獎金，期望在總教練葉君璋的小葉「投手再生工廠」中，找回昔日身手。曾仁和2017年成為台灣第14位登上大聯盟球員，2021年結束旅美生涯返台參與中職選秀，獲得第三輪肯定，但受制於傷勢，5年生涯僅出賽57場、包含38場先發，繳出15勝14敗、防禦率4.41成績。其中2024年球季中因為右肘韌帶撕裂，該季僅出賽6場就高掛免戰牌，單季出賽數創新低，今年直到6月12日才迎來本季一軍初先發，面對中信兄弟繳出5.1局失3分好投，本季總計累積9場出賽、3場先發，主投18局就被打出33支安打、8次三振，每局被上壘率2.21。儘管本季寫下回中職後最差成績，遭到樂天桃猿放在戰力外名單，但由於可先發的本土投手具稀缺性，自公告後就傳出有複數支球隊，展現對曾仁和的興趣，最終由味全龍拿下，成功以月薪40萬以上，另附激勵獎金網羅。