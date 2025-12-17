我是廣告 請繼續往下閱讀

興能高今日法說會，總經理謝祥豪表示，公司重點投入儲能、無人機等新市場，醫療器件業務也預期明年續成長。興能高前三季虧損4155萬元、每股虧損0.45元，主要受到匯兌損失與中國稅務調整影響；累計前11月營收9.85億元、年減6.52%。公司說明，若以美元計價的營收來看，前三季衰退幅度約縮至3%。興能高前三季毛利率20.4%，較去年同期增加1.6個百分點，公司指出，醫療器件產品出貨成長、自動化提升帶動效率、以及光儲於6月驗收完成後降低用電成本，是毛利率改善主因；但2024年底中國出口退稅率由13%調降至9%，差額4%在今年前三季認列近2000萬元，約影響毛利率2.3個百分點。興能高資本支出已在今年相較去年倍增，並預估2026年資本支出與研發支出都將再擴大至目前的1.5倍。謝祥豪指出，可置換電池今年已量產出貨，2026年將有更多可置換電池放量；無人機、無人載具電池，公司已投入研發資源並進行設計與打樣，預計明年第一季向目標客戶送樣。儲能方面，除持續開發電池管理系統外，也積極切入網通領域的BBU儲能產品並已通過相關認證，並配合政府計畫開發功率調節系統，以整合ESS儲能系統。針對關稅議題，興能高表示，關稅成本由客戶負擔，直接影響不大；為降低對客戶的影響，公司在電池組裝方面已在東南亞與台灣尋找合作廠商，目前仍在開發與驗證階段，規劃2026年上線。