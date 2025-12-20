紅遍全球的聖誕節必聽金曲〈Last Christmas〉是雙人組合「渾合唱團（Wham!）」在1984年發行的作品，當時主唱者是英國籍的喬治麥可（George Michael），此曲一經推出就紅透半邊天，成為現象級的聖誕神曲，也因此帶動喬治麥可的人氣。可惜53歲的他在9年前的12月過世，當天也正好是聖誕節，成了讓人心碎的巧合。
喬治麥可唱紅〈Last Christmas〉 竟剛好在聖誕節過世
2016年12月25日，喬治麥可的宣傳團隊在深夜發布聲明，公開他於聖誕日下午「在家中安詳去世」的死訊。經紀人李普曼（Michael Lippman）對外表示喬治麥可死於心臟衰竭，一代創作天王就此殞落，原版〈Last Christmas〉從此成絕響。
揭秘神曲誕生 喬治麥可親自創作、隊友也讚爆
回顧喬治麥可的創作生涯，他在1980年代以雙人組合「渾合唱團（Wham!）」出道，迅速紅遍全球，更成為中國實施「改革開放」後，首支赴中演唱的西方流行音樂團體。
〈Last Christmas〉則是喬治麥可1983年和吉他手安德魯瑞吉里（Andrew Ridgeley）返鄉探望父母時寫下的；當時喬治麥可在他小時候住的房間創作這首歌，隨後演唱前奏和副歌給安德魯瑞吉里聽，安德魯瑞吉里一聽便知道這首歌會紅，更形容當下經歷了「奇妙時刻」。
隨後他們開始完成編曲，並在英國倫敦的錄音室進行錄製，喬治麥可親自演奏了出現在曲目中的每一種樂器，也參與MV創作和演出；歌詞則講述被戀人拋棄的心碎感，搭上濃濃的聖誕節氛圍，在冬天一推出，立刻爆紅，成為英國21世紀播放次數最多的聖誕歌曲。
從葛萊美巔峰到飽受病痛折磨 傳奇巨星的跌宕人生
喬治麥可也在1987年開始單飛創作，留下多首膾炙人口的代表作，包含〈離去之前叫醒我〉（Wake Me Up Before You Go Go）、〈無心的呢喃〉（Careless Whisper）等，讓他成為當時歐美最受歡迎的男歌手之一。專輯《信念》更在1988年獲得第31屆葛萊美獎的「最佳年度專輯獎」。
可惜喬治麥可在2010年因吸食大麻後開車肇事，形象跌落谷底，隔年他就因肺炎住院，一度病危，這也讓喬治麥可深刻了解到「生命是脆弱的」。後來他也未再推出新歌，專心在家養病，直到2016年的聖誕節，他離世的消息傳出，粉絲才得知一代巨星的逝去，令人鼻酸。
畫面來源：Wham! YouTube、georgemichael YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
2016年12月25日，喬治麥可的宣傳團隊在深夜發布聲明，公開他於聖誕日下午「在家中安詳去世」的死訊。經紀人李普曼（Michael Lippman）對外表示喬治麥可死於心臟衰竭，一代創作天王就此殞落，原版〈Last Christmas〉從此成絕響。
回顧喬治麥可的創作生涯，他在1980年代以雙人組合「渾合唱團（Wham!）」出道，迅速紅遍全球，更成為中國實施「改革開放」後，首支赴中演唱的西方流行音樂團體。
〈Last Christmas〉則是喬治麥可1983年和吉他手安德魯瑞吉里（Andrew Ridgeley）返鄉探望父母時寫下的；當時喬治麥可在他小時候住的房間創作這首歌，隨後演唱前奏和副歌給安德魯瑞吉里聽，安德魯瑞吉里一聽便知道這首歌會紅，更形容當下經歷了「奇妙時刻」。
隨後他們開始完成編曲，並在英國倫敦的錄音室進行錄製，喬治麥可親自演奏了出現在曲目中的每一種樂器，也參與MV創作和演出；歌詞則講述被戀人拋棄的心碎感，搭上濃濃的聖誕節氛圍，在冬天一推出，立刻爆紅，成為英國21世紀播放次數最多的聖誕歌曲。
喬治麥可也在1987年開始單飛創作，留下多首膾炙人口的代表作，包含〈離去之前叫醒我〉（Wake Me Up Before You Go Go）、〈無心的呢喃〉（Careless Whisper）等，讓他成為當時歐美最受歡迎的男歌手之一。專輯《信念》更在1988年獲得第31屆葛萊美獎的「最佳年度專輯獎」。
可惜喬治麥可在2010年因吸食大麻後開車肇事，形象跌落谷底，隔年他就因肺炎住院，一度病危，這也讓喬治麥可深刻了解到「生命是脆弱的」。後來他也未再推出新歌，專心在家養病，直到2016年的聖誕節，他離世的消息傳出，粉絲才得知一代巨星的逝去，令人鼻酸。