針對外界盛傳被拘留的緬甸前國務資政翁山蘇姬健康惡化，甚至可能已不在人世的說法，緬甸軍政府出面否認，強調相關傳聞並非事實，並指控有人刻意散播假消息，企圖干擾即將舉行的選舉。緬甸國防與安全委員會於16日晚間發布聲明指出，翁山蘇姬目前身體狀況良好，近期流傳的健康疑慮屬於蓄意造謠，目的是破壞選舉進程。不過，聲明並未提供任何醫療證明、近照或進一步說明，也未開放外界查證。對此，翁山蘇姬的兒子阿里斯回應表示，軍方口頭保證毫無說服力。他強調當局既未公布照片，也未提出醫療文件，更不允許家屬、醫師或國際觀察人士探視，「如果她真的健康，為何不拿出證據」。阿里斯日前在日本東京接受外媒訪問時透露，他已將近2年未能直接與母親聯繫，只能透過間接管道得知翁山蘇姬可能有心臟、骨骼與牙齦等健康問題。他強調自己並無介入緬甸政治的打算，但在長時間完全隔絕、資訊封閉的情況下，任何一位兒子都難免擔心最壞的結果，「我不得不問一個最痛苦的問題，她還活著嗎」。現年80歲的翁山蘇姬自2021年2月緬甸軍方發動政變後遭到拘禁，相關審判與關押情況始終不透明，國際社會與人權團體多次要求軍方公開其健康與人身安全狀況，至今仍未獲回應。另一方面，緬甸軍政府於17日表示，已有229人因「試圖破壞選舉進程」遭到起訴。人權觀察人士批評，軍方藉由法律名義持續打壓異議聲音。軍政府今年7月通過法令，禁止批評、抗議或以任何方式干擾選舉，違者最高可判處20年徒刑，引發外界譁然。有知情人士透露，甚至有人只因為在臉書上對批評選舉的貼文按下「愛心」表情，就遭到當局逮捕。聯合國緬甸人權事務特別報告員安德魯斯也直言，這場選舉是一場「虛假選舉」，言論自由受限正是無法實現公正投票的關鍵因素之一。緬甸選舉預計自12月28日起分階段舉行，官方規畫於明年1月底公布結果，相關進展與翁山蘇姬的安危，持續受到國際社會密切關注。