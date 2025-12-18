我是廣告 請繼續往下閱讀

針對部分外國媒體將菲律賓形容為「ISIS訓練熱點」，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）出面駁斥，直指相關說法以偏概全、嚴重誤導，強調菲律賓並非恐怖組織培訓據點，呼籲外界停止散播未經查證的標籤。菲律賓總統府新聞官暨傳播次長卡斯楚17日表示，總統已明確拒絕這類失實指控，並認為將菲律賓貼上「ISIS訓練熱點」的標籤，不僅缺乏證據，也對國家形象造成不必要的傷害。相關爭議起於部分報導提及，澳洲邦迪海灘槍擊案的嫌犯曾到訪菲律賓，隨後便衍生出不實聯想。菲律賓國家安全會議也發表聲明指出，目前沒有任何經過驗證的資訊顯示，涉案人士曾在菲律賓接受任何形式的恐怖訓練。菲律賓國安會強調，政府正與國際夥伴持續交叉查證所有可得情報，但至今未發現證據支持菲律賓被用作恐怖活動訓練基地的說法。菲律賓國安會進一步說明，自2017年馬拉威圍城戰之後，菲律賓安全部隊已大幅削弱境內與ISIS有關的武裝勢力。聯合國及美國政府的評估也指出，相關組織如今僅以零散、低度能量的方式活動，已不具備過往的行動能力。聲明提到，民答那峨島的暴力事件，多半源自長期的歷史衝突與地方家族糾紛，並非ISIS相關組織具備實質運作能力所致。近年的安全評估顯示，菲律賓國內治安環境已明顯改善，恐怖主義對社會的影響持續下降。菲律賓國安會指出，這些進展反映出菲律賓安全部隊長期投入反恐工作的成果，以及地方社群在促進和平、秩序與發展上的韌性。小馬可仕也已指示反恐委員會及相關部會，持續保持高度警戒，並加強與國際夥伴的協調合作，以確保國家安全。菲律賓總統府也呼籲外國媒體在報導涉及恐怖主義議題時，應更為審慎與負責，避免以片面資訊下定論，因為這類說法不僅影響菲律賓的國際形象，也可能對區域安全判斷造成誤導。ISIS全名為「伊斯蘭國」，是一個源自中東的極端組織，主張以暴力手段建立政教合一的伊斯蘭政權，曾在伊拉克與敘利亞發動大規模恐怖攻擊，並被多國列為恐怖組織。