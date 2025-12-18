我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國發生一起令人難以置信的生還事件，一名77歲的僧侶意外受困洞穴深處，頭朝下倒掛在狹窄岩縫中長達4天，在完全沒有飲水與食物的情況下仍撐到獲救，讓救援人員直呼是奇蹟。英國媒體《Metro》報導，這名僧侶法號為Luang Ta Somchai，本月7日於泰國東北部一座寺廟附近外出後失聯。當地志工與社區領袖連日展開搜尋，始終沒有發現他的行蹤，直到11日才在一處洞穴系統中找到人。救援人員指出，僧侶被發現時受困在第三層洞穴內，必須垂降約30公尺才能抵達。他整個人倒掛在極為狹窄的岩石縫隙中，頭部與肩膀被卡住，從外側僅能看到他的雙腳，現場環境幽暗又逼仄，救援難度極高。為了接近僧侶，救援人員同樣必須頭朝下進入岩縫，小心翼翼調整姿勢，避免二次受傷。整個救援過程歷時超過3小時，才終於將他從洞穴中拉出。僧侶獲救後表示，自己是從洞穴的另一個入口進入，沒想到內部宛如迷宮，最後迷失方向無法自行脫困。由於身上沒有攜帶手機，只能在洞穴內不斷呼救、等待奇蹟出現。他也對所有參與救援的人表達深深感謝。醫師指出，這名僧侶雖然受困長達4天，而且期間沒有任何食物與飲水補給，但只有出現輕微外傷與脫水症狀，並未有生命危險。相關單位表示，在如此惡劣的環境下仍能存活，堪稱奇蹟。