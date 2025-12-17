我是廣告 請繼續往下閱讀

SpaceX星鏈工程副總裁尼柯斯（Michael Nicolls）日前指控，中國10日未經過事前協調就發射一批衛星，其中一顆衛星與星鏈衛星險些相撞，僅距離200公尺。負責發射的中企「中科宇航」發聲明回應，中媒也反控星鏈曾多次險些發生碰撞危機，甚至差點撞上中國空間站。SpaceX星鏈工程副總裁尼柯斯13日在X平台發文，引用中媒報導指出，中國西北部的酒泉衛星發射中心發射了9顆衛星，但該次發射並未與在軌運行的衛星進行任何協調或衝突規避，導致其中一顆衛星與560公里高度的STARLINK-6079（56120）衛星發生了200公尺的近距離接近。尼科斯強調，太空運作的大部分風險都源自於衛星業者之間缺乏協調，這種情況亟需改變，也提醒任何國家的任何衛星營運商都可以透過將自己的星曆表，發布到星鏈的太空安全協調平台，共用星曆表並與星鏈的星座進行比對。中科宇航當日也在X平台回應，稱所有的發射任務都會使用地面空間感知系統選擇發射窗口，以避免與已知衛星/碎片發生碰撞，這是一項強制性程序，如果此次近距離接近事件被證實，它發生在衛星有效載荷分離近48小時後，當時發射任務早已結束，公司將與衛星營運商協調後續事宜，這需要兩大新航太生態系之間「重新建立合作關係」。此事也引發許多中國媒體關注，「中美衛星僅據200米驚險擦肩」、「星鏈曾多次曝出碰撞危機」等話題也在微博引發討論。中媒《觀察者網》報導稱，「星鏈」曾多次曝出碰撞危機。2021年，SpaceX發射的星鏈衛星先後兩次接近中國空間站，對中國空間站上的太空人生命健康構成威脅，中國空間站因此實施兩次預防性碰撞規避控制，即緊急避碰。截至2025年2月底，星鏈在軌衛星已超過6750顆。但中國國際航太專家雨廣指出，儘管星鏈規劃的衛星數量眾多，但單純這一點並不是威脅太空安全的最主要原因，星鏈衛星的特殊之處在於，會頻繁利用電推進系統變軌或保持軌道。雨廣表示，對負責任的航太大國來說，航天器一旦變軌，一定要通知相關方，至少是和該航天器處於同一軌道高度層的相關方，或者至少在其網站公佈相關資訊，以避免空間碰撞，尤其是正在工作中的衛星碰撞。星歷數據本身會存在一定誤差，更新時間越長、誤差越大，需要及時更新保持精度。雨廣的說法，與尼柯斯、中科宇航雙方的聲明不謀而合，都提到衛星運營商之間需要建立合作關係。