▲王祖賢（右）曾與齊秦（左）分分合合17年。（圖／微博@橘寄簡信）

近日一名中國網友於社群分享，在翻家中相簿時意外發現，王祖賢與齊秦在1993年時曾去過他家，只見王祖賢長髮飄逸、皮膚白皙，齊秦坐在她與朋友中間，一隻手就搭在王祖賢身後。而這張時隔32年才被公開的老照片，也火速引起熱議，還有人聯想到兩人過往的戀情。據悉，王祖賢與齊秦分分合合17年，還一度論及婚嫁，但不料齊秦爆出私生子事件，讓王祖賢狠斬17年情、心碎分手，並遠赴加拿大療傷，息影多年後，現獨自經營艾灸館。終生未婚的她還曾表示不需要結婚，嘆：「我此生寥寥」。現年58歲的王祖賢在1987年透過電影《芳草碧連天》認識齊秦，個性南轅北轍的他們，從一見面就開始吵架，吵到後來，某次私下聚會中，齊秦喝了點酒，不是很開心的要離開，結果王祖賢直接壁咚他，一吻定情，這對郎才女貌的巨星，瞬間陷入熱戀。而在1993年，王祖賢到香港發展，認識了非常關照她的已婚富商林建岳，與其展開交往，王祖賢因此和齊秦提出分手，可惜最終在林家父母的反對下，林建岳未成功離婚，王祖賢在背負3年小三罵名後心碎離開。後來王祖賢還發現林建岳不只有正妻，還有其他女朋友。在感情裡重重摔了一跤的王祖賢，回到了齊秦身邊，齊秦也接受了她。據說兩人當時還想到西藏，請大寶法王幫他們證婚，但時間敲定前，齊秦的前女友方美芳突然帶著私生子殺出來，怒告齊秦棄養。當年王祖賢得知齊秦有私生子後非常震驚，但她沒有提分手，只告訴齊秦自己需要冷靜一下，便飛到加拿大念書，結果這一離開，王祖賢再沒回台，斬斷了與齊秦分分合合的17年情，從此看破紅塵皈依佛門，在溫哥華潛心學佛。而齊秦在遲遲等不到王祖賢後，於2010年遇到了現在妻子、小24歲的富二代孫麗雅，齊秦這才找回生活重心，並在婚後生下了1子1女，一家四口幸福美滿。而王祖賢則終生未婚，資深媒體人許聖梅曾透露，當年王祖賢受訪時被問到感情狀態，只給外界留下一句話：「沒有關係，我不需要結婚，我此生寥寥」，後來她就默默淡出演藝圈，定居國外，現獨自經營艾灸館。