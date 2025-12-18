年末就是送禮的季節，天氣還即將變天降溫，UNIQLO推出年末佳節送禮三大攻略，表示冬季LifeWear單品與大師聯名系列都同步推出優惠新價格；《NOWNEWS今日新聞》記者挖出一款「防風無縫羽絨外套」直降1000元，多款「PUFFTECH輕暖科技背心」都只要990元、現省500元。UNIQLO還為聖誕季節打造期間限定服務，只要花3元就有聖誕小卡與禮物紙袋，《NOWNEWS今日新聞》記者整理划算交換禮物推薦，本文提供給讀者一次掌握。

UNIQLO：年末聖誕交換禮物三大攻略！500元以下、1000元有找

UNIQLO推出年末佳節送禮三大攻略，12月19日至12月24日，眾多高質感冬季LifeWear單品與大師聯名系列，同步推出優惠新價格還有期間限定優惠。

◾️500元以下聖誕交換禮物推薦！HEATTECH發熱保暖小物290元起

1、HEATTECH圍巾 期間限定價格390元

2、HEATTECH保暖PADDED手套 期間限定價格390元

3、HEATTECH羅紋毛帽  限定價格290元

▲UNIQLO聖誕交換禮物推薦。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
▲UNIQLO聖誕交換禮物推薦。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
◾️1000元有找大師聯名設計單品！超極暖系列首降200元

1、時尚簡約Uniqlo U 燈芯絨工裝長褲 優惠新價格990元

2、全球創意總監設計UNIQLO：C系列休閒寬褲（指定顏色）優惠新價格990元、寬版休閒上衣（指定顏色）優惠新價格790元

3、PUFFTECH 輕暖科技背心 優惠新價格990元

4、HEATTECH極暖羅紋BRATOP U領T恤 優惠新價格590元

5、HEATTECH超極暖系列 期間限定價格690元

▲划算入手UNIQLO羽絨外套，對抗低溫天氣。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
▲划算入手UNIQLO羽絨外套，對抗低溫天氣。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
◾️1990元起高質感聖誕暖心禮！羽絨外套、PUFFTECH輕暖單品

1、無縫羽絨連帽外套 優惠新價格3490元

2、Hybrid羽絨連帽外套優惠新價格3490元

3、大師級聯名UNIQLO and JW ANDERSON PUFFTECH輕暖科技工裝外套  優惠新價格1990元（直降1000元）

4、全球創意總監Clare設計UNIQLO：C PUFFTECH輕暖科技短大衣 優惠新價格1990元（直降2000元，指定店舖販售）

▲記者挖到現在UNIQLO羽絨外套直降1000元、多款保暖背心990元。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
▲記者挖到現在UNIQLO羽絨外套直降1000元、多款保暖背心990元。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
《NOWNEWS今日新聞 》記者推薦：羽絨外套直降1000元！保暖背心990元

《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家挖出划算好貨！一款「男裝 防風無縫羽絨外套481608」現在特價2990元、直降1000元，有黑、米、深咖三色可選。

還有多款「PUFFTECH輕暖科技背心」都只要990元，「女裝 PUFFTECH 輕暖科技背心 478573」、「男裝 PUFFTECH 輕暖科技背心 478270」、「女裝 PUFFTECH 輕暖科技輕薄型背心 478569」、「女裝 PUFFTECH輕暖科技短版背心 479210」，特價都是990元，最多現省500元好划算，現在看到要買要快。

▲UNIQLO特製聖誕小卡與禮物紙袋。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
▲UNIQLO特製聖誕小卡與禮物紙袋。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
聖誕交換禮物包裝加值服務！特製聖誕小卡與禮物紙袋

UNIQLO推出期間限定聖誕小卡與禮物紙袋加購服務，凡單筆消費即可用3元加購限定紙袋，凡加購者，即有機會獲得隨袋附贈的聖誕小卡。（小卡3款隨機挑選，不可挑款。紙袋與小卡每日不限量，提早贈完則提早結束活動）。

▲GU購物回饋活動，挑戰輪盤可抽獎發熱衣。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
▲GU購物回饋活動，挑戰輪盤可抽獎發熱衣。（圖／UNIQLO uniqlo.com）
GU購物回饋！聖誕穿搭挑戰送跨年夯品　輪盤抽獎中發熱衣

GU也有聖誕購物活動回饋，12月19日至12月25日於全台門市與網路商店同步開跑，在個人的Threads平台上傳GU聖誕紅或聖誕綠穿搭，參加「揪團U你」聖誕穿搭挑戰，就有機會贏得GU跨年實用夯品，包括羅紋毛帽、柔軟尼龍肩背包。

GU LINE官方帳號還推出抽獎活動，12月19日至12月31日參與輪盤遊戲，中獎者憑序號即可於2026年1月1日至1月11日至店舖兌換實用「時尚發熱衣系列」保暖單品，包括女裝保暖羅紋圓領T恤（長袖）、女裝保暖羅紋高領T恤（長袖）等秋冬暖心好禮。

資料來源：UNIQLOGU

