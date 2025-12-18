年末就是送禮的季節，天氣還即將變天降溫，UNIQLO推出年末佳節送禮三大攻略，表示冬季LifeWear單品與大師聯名系列都同步推出優惠新價格；《NOWNEWS今日新聞》記者挖出一款「防風無縫羽絨外套」直降1000元，多款「PUFFTECH輕暖科技背心」都只要990元、現省500元。UNIQLO還為聖誕季節打造期間限定服務，只要花3元就有聖誕小卡與禮物紙袋，《NOWNEWS今日新聞》記者整理划算交換禮物推薦，本文提供給讀者一次掌握。
UNIQLO：年末聖誕交換禮物三大攻略！500元以下、1000元有找
UNIQLO推出年末佳節送禮三大攻略，12月19日至12月24日，眾多高質感冬季LifeWear單品與大師聯名系列，同步推出優惠新價格還有期間限定優惠。
◾️500元以下聖誕交換禮物推薦！HEATTECH發熱保暖小物29
1、HEATTECH圍巾 期間限定價格390元
2、HEATTECH保暖PADDED手套 期間限定價格390元
3、HEATTECH羅紋毛帽 限定價格290元
◾️1000元有找大師聯名設計單品！超極暖系列首降200元
1、時尚簡約Uniqlo U 燈芯絨工裝長褲 優惠新價格990元
2、全球創意總監設計UNIQLO：C系列休閒寬褲（指定顏色）優惠新價格990元、寬版休閒上衣（指定顏色）優惠新價格790元
3、PUFFTECH 輕暖科技背心 優惠新價格990元
4、HEATTECH極暖羅紋BRATOP U領T恤 優惠新價格590元
5、HEATTECH超極暖系列 期間限定價格690元
◾️1990元起高質感聖誕暖心禮！羽絨外套、PUFFTECH輕暖單品
1、無縫羽絨連帽外套 優惠新價格3490元
2、Hybrid羽絨連帽外套優惠新價格3490元
3、大師級聯名UNIQLO and JW ANDERSON PUFFTECH輕暖科技工裝外套 優惠新價格1990元（直降1000元）
4、全球創意總監Clare設計UNIQLO：C PUFFTECH輕暖科技短大衣 優惠新價格1990元（直降2000元，指定店舖販售）
《NOWNEWS今日新聞 》記者推薦：羽絨外套直降1000元！保暖背心990元
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家挖出划算好貨！一款「男裝 防風無縫羽絨外套481608」現在特價2990元、直降1000元，有黑、米、深咖三色可選。
還有多款「PUFFTECH輕暖科技背心」都只要990元，「女裝 PUFFTECH 輕暖科技背心 478573」、「男裝 PUFFTECH 輕暖科技背心 478270」、「女裝 PUFFTECH 輕暖科技輕薄型背心 478569」、「女裝 PUFFTECH輕暖科技短版背心 479210」，特價都是990元，最多現省500元好划算，現在看到要買要快。
聖誕交換禮物包裝加值服務！特製聖誕小卡與禮物紙袋
UNIQLO推出期間限定聖誕小卡與禮物紙袋加購服務，凡單筆消費即可用3元加購限定紙袋，凡加購者，即有機會獲得隨袋附贈的聖誕小卡。（小卡3款隨機挑選，不可挑款。紙袋與小卡每日不限量，提早贈完則提早結束活動）。
GU購物回饋！聖誕穿搭挑戰送跨年夯品 輪盤抽獎中發熱衣
GU也有聖誕購物活動回饋，12月19日
至12月25日於全台門市與網路商店同步開跑，在個人的Threads平台上傳GU聖誕紅或聖誕綠穿搭， 參加「揪團U你」聖誕穿搭挑戰，就有機會贏得GU跨年實用夯品， 包括羅紋毛帽、柔軟尼龍肩背包。
GU LINE官方帳號還推出抽獎活動，12月19日至12月31日參與輪盤遊戲，
中獎者憑序號即可於2026年1月1日至1月11日至店舖兌換實用「 時尚發熱衣系列」保暖單品，包括女裝保暖羅紋圓領T恤（長袖）、女裝保暖羅紋高領T恤（長袖）等秋冬暖心好禮。
資料來源：UNIQLO、GU
