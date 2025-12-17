我是廣告 請繼續往下閱讀

美國本週將是數據大周，昨公布的非農就業指數喜憂參半，明日又將公布11月的消費者物價指數，美股17日開盤，標普500指數上漲0.1%、那斯達克上漲0.1%、道瓊工業者176點或0.4%，漲跌幅不大。截至美東時間上午10時，道瓊工業指數上漲232.48點或0.48%，暫報48,346.74點；標普500指數平盤，暫報6,800.41點；納斯達克指數下跌34.67點或0.15%；費城半導體指數下跌5.32點或0.08%。個股部分，輝達下跌2.06%、台積電ADR下跌0.6%、微軟下跌0.01%、谷歌下跌1.86%、蘋果上漲0.25%、Meta上漲0.07%、特斯拉上漲0.49%、甲骨文下跌4.16%、英特爾上漲0.33%、超微下跌1.05%。另外，華納兄弟探索（WBD）董事會已拒絕派拉蒙天空之舞提出的1084億美元「敵意收購案」，認為該交易不如華納本月稍早已同意的Netflix交易。截至上午10時， Netflix股價上漲2.26美元或2.39%，暫報96.83美元；華納兄弟股價下跌0.15美元或0.54%，暫報28.75美元；派拉蒙天空之舞下跌0.53美元或3.86%，暫報13.32美元。美國財經媒體CNBC報導，金融時報稱Blue Owl Capital 不會支持甲骨文斥資100億美元在密西根州建設新資料中心的交易，受此消息影響，該公司股價下跌。經濟方面，聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）和紐約聯邦儲備銀行主席威廉斯（ John Williams ）定於週三上午發表演說。交易員們也關注週四公佈的11月消費者物價指數（CPI）。