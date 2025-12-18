我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國國防部16日證實，柬埔寨已聘請一家美國遊說公司，試圖在國際間操作輿論風向，影響外界對泰柬邊境衝突的看法。泰方直指，這是一場針對泰國的資訊戰，目的在於塑造柬埔寨為「受害者」的國際形象。泰國國防部發言人、海軍少將蘇拉桑表示，相關情資來自泰國「STRONG反貪腐俱樂部」曝光的一份機密文件。文件顯示，柬埔寨已委託美國遊說公司「國家諮詢服務公司」（National Consulting Services, Inc.），在美國替其處理政府關係與公共關係事務。蘇拉桑指出，這項遊說行動明顯屬於資訊戰的一環，目的是在國際社會中為柬埔寨爭取同情。他提到，近期可見多張照片與影片顯示，有外國人士在柬埔寨境內公開呼籲國際介入，相關操作並非偶然。他強調，這些作法顯然是為了引發國際輿論對柬埔寨的同情，並對泰國造成壓力。蘇拉桑也重申，泰國軍方在邊境行動中始終避免波及平民，並未鎖定任何非軍事目標。對於柬埔寨提出平民受害的指控，蘇拉桑質疑其說法缺乏可信證據支撐。他表示，相關指控未附上影像或具體佐證，卻有大量外國聲音同步指責泰國，令人質疑背後是否經過刻意操作。他指出，泰國目前正透過軍事、外交與資訊等多重管道控管局勢，核心目標仍是維持邊境和平，避免衝突進一步升高。另一方面，根據《曼谷郵報》報導，泰國外交部副發言人瑪拉蒂．娜麗塔．安達莫表示，泰方將以事實回應柬埔寨的遊說行動，而非進行宣傳戰。她證實，外交部已向多個國際組織提交經過查證的報告，說明邊境實際狀況。她強調，宣傳或許能在短期內吸引注意，但唯有事實才能經得起時間考驗。此外，相關局勢仍持續緊張。泰國皇家陸軍與政府近日也強烈譴責柬埔寨，指出有火箭彈射入泰國境內，造成一名平民死亡，事件進一步加深雙方對立。