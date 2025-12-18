我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國政府正式啟動清邁申列聯合國教科文組織（UNESCO）世界文化遺產的關鍵程序，盼讓這座蘭納文明古都登上國際文化舞台。官方已通過提名案，預計在期限內送交UNESCO審議，為清邁爭取世界遺產地位。泰國副總理兼自然資源與環境部長素察，與文化部長薩賓娜於12月16日共同主持「國家世界遺產保護委員會」第5次會議。該委員會成員包含外交部等多個部會代表，會中一致通過以「清邁：蘭納王國之都」為名的申請案，正式列為文化類世界遺產提名。清邁自2015年即被列入泰國世界遺產暫定名單。官員指出，目前正加速推進作業，目標是在2026年1月30日前完成送件。這個時間點至關重要，因為屆時暫定名單中的地點仍可直接提出申請，若錯過期限，未來將需先完成為期2年的前期評估程序，恐大幅延宕時程。自然資源與環境部常務次長拉威婉表示，提名文件已依照世界遺產中心的意見完成修訂，現階段只待內閣核准。一旦通過，即可在現行制度下送交UNESCO，避免受到新規範影響。此次清邁申遺的核心，聚焦7座最具代表性的蘭納時期寺廟，完整展現當地獨特的建築風格與宗教文化。包括清邁最古老的清曼寺、曾擁有蘭納王國最大佛塔的契迪龍寺、供奉帕辛佛像的帕辛寺、展現蘭納與素可泰及蒲甘文化交流的素帖寺、以地下隧道聞名的烏蒙寺、象徵蘭納佛教信仰核心的雙龍寺，以及仿印度佛教聖地建造的七佛寺。此外，提名內容也納入清邁保存良好的方形古城格局，包括城牆與護城河，呈現蘭納王城完整的都市規劃特色。泰國前文化藝術廳廳長波翁威，亦是國家委員會成員之一，他指出，這些蘭納時期遺構不僅豐富泰國的文化版圖，也符合UNESCO所定義的「傑出普世價值」，具備申列世界遺產的條件。泰媒報導，官方期盼，一旦申遺成功，將有助於清邁在保存蘭納文化特色的同時，推動永續觀光發展，效果可望比照素可泰與大城等既有世界遺產城市。此外，清邁近年也快速崛起為泰國MICE觀光的新重鎮，在會展、獎勵旅遊與國際會議領域展現強勁動能，未來若再取得世界遺產身分，國際能見度勢必進一步提升。