泰國一名曾在告別式準備過程中被發現仍有生命跡象、震驚家屬與寺廟人員的女子，最終仍未能敵過病魔，於12月14日安詳過世。位於泰國的拉特巴空探寺於12月17日透過臉書公告，65歲女子瓊提叻．薩坤固（Chonthirat Sakulku）已於12月14日在暖武里府邦艾醫院離世。寺方表示，相關喪禮與火化儀式已於12月16日完成，並由寺廟提供的免費殯葬服務協助處理。瓊提叻先前因重病被家屬認定已離世，遺體隨後送往寺廟準備火化。不料在進行相關儀式時，寺廟人員發現棺木內出現異常動靜，進一步查看後確認她仍有生命跡象，隨即緊急送醫搶救。醫師當時指出，她的狀況與血糖過低有關，經治療後一度穩定。然而，瓊提叻的病情隨後再度惡化，最終仍不幸離世。醫療單位在死亡證明中記載，其死因為泌尿道感染所引發的併發症。家屬事後對寺廟住持及工作人員在整起事件中的協助表達感謝，寺方也感謝外界在事件曝光後給予的關心與慰問。事實上，泰國今年已傳出多起類似事件。稍早曾有一名少年在機車事故後被家屬誤以為死亡並舉行喪禮，後來因家屬察覺異狀向醫院查證，才發現他仍在接受治療；另一起案件中，一名男子受困紅樹林泥沼長達7天，被漁民發現時一度被誤認為遺體，所幸最終獲救。