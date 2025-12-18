我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國觀光再寫新紀錄。泰國今年長程旅遊市場正式突破1000萬人次，創下歷史新高，英國也一舉成為首個對泰國輸送超過100萬名旅客的歐洲國家，成為這項里程碑的重要推手。泰國觀光局指出，這項象徵性成果於12月17日達成，一架自英國倫敦飛抵曼谷的泰國航空班機，成為今年第1000萬名長程旅客的代表航班。泰國觀光局局長塔帕妮與多個合作單位代表，特別前往素萬那普機場迎接旅客，共同見證這個重要時刻。依泰國觀光局定義，長程旅客主要來自歐洲、美洲、中東與非洲，目前已占所有國際旅客約33%。官方預估，今年全年赴泰國的國際旅客總數可望達到3280萬人次。相較短程市場，長程旅客平均停留時間較長、單次消費金額也更高，正好符合泰國近年主打的「高品質觀光」策略。為慶祝達標，泰國觀光局也準備驚喜，抽出2名幸運旅客，贈送泰航倫敦－曼谷來回機票，並搭配清邁安納塔拉與考拉克Avani＋度假村的高級住宿體驗，另加碼由PANPURI Wellness與Sala Lakorn提供的Spa與餐飲行程。根據泰國媒體《Khaosod》報導，泰國觀光局將這項成果歸功於近年積極推動的「航空導向策略」，重點放在增加直飛航點、提高航班密度與降低長程旅客的交通門檻。今年長程航班運能成長12.8%，遠高於全球平均僅1.6%的增幅。多條新航線與復飛航線也助攻明顯，包括聯合航空洛杉磯－曼谷直飛、法航巴黎－普吉島航線，以及挪威大西洋航空自倫敦蓋特威克、曼徹斯特、斯德哥爾摩與奧斯陸開設的5條新線；以色列Arkia航空也恢復特拉維夫－曼谷航班。泰國觀光局也強調，長期深耕英國市場同樣是關鍵因素，透過與旅行社、航空公司與媒體合作，成功帶動旅遊熱度。展望2026年初，觀光局將與Trailfinders、Kuoni、Healing Holidays等超過10家英國旅遊品牌推出新一波行銷活動，持續鞏固泰國在長程旅遊市場的吸引力。