華信航空首度與球芽基金合作，在台中國際機場盛大舉辦「頒獎典禮與航空職涯探索」公益活動，鼓勵棒球隊孩子在精進球技的同時，也能兼顧課業、培養多元職涯知識。華信航空總經理莊明哲、台中航空站主任張瑞澍、球芽基金理事長邱繼加、中華職棒球星陳文杰及韓籍啦啦隊女神 Mingo朴旻曙等貴賓蒞臨現場，為中部地區品學兼優的偏鄉棒球隊學童頒獎喝采，一起圓夢飛翔。華信航空總經理莊明哲表示，「華信航空以實際行動關懷偏鄉學童，將企業公益與教育發展結合，希望透過精心規劃的航空職涯體驗，帶領孩子走進航空產業，為他們的未來埋下一顆飛行夢想的種子。」為鼓勵這些勇於追求夢想、熱愛棒球的孩子，華信航空總經理莊明哲親自一一致贈禮物，並特別頒發本屆台中金龍特別獎得主兩張台中-花蓮來回機票，讓汶水國小得獎學童立刻實現搭機飛行的夢想。陳文杰以自身經歷勉勵學童，他分享，「我是球芽基金早期贊助球具的第一代受贈者，看著大家如今獲得獎狀、獎學金與專屬手套，真的是很幸福」，並勉勵這群小學弟，「希望大家都能夠成為自己夢想中的球員，只要先立下夢想，努力朝著目標前進，就一定能走出屬於自己的道路。」熱情活力的Mingo則帶領全場小球員一起跳應援舞蹈，她也鼓勵小球員「只要努力，就一定會散發屬於自己的光芒，今天得獎的小朋友都非常努力，未來一定能持續發光，大家要繼續加油。」航空職涯探索時段，華信航空機師、空服員及機務人員立即將活動現場打造成模擬飛機客艙。從歡迎登機、機師廣播、空服員示範救生衣到模擬飛機降落流程，全程以中、英文廣播呈現，讓學童彷彿身歷其境。尤其機務人員分享飛機起飛前360度檢查，更讓孩子們大開眼界、覺得非常新奇。為加深學童對航空產業的認識，華信航空特別安排參觀機務維修棚廠，讓孩子近距離接觸飛機，由專業機務人員介紹棚廠設施與維修流程。學童們在探索與學習中收獲滿滿，最後於華信航空飛機前留下珍貴合影，為本次航空體驗之旅畫下圓滿句點。