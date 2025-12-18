我是廣告 請繼續往下閱讀

受甲骨文公司（Oracle）財報後續影響，投資人繼續拋售AI領域股票，加上地緣政治緊張，美國總統川普（Donald Trump）下令封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪、俄烏和平協議的斡旋與制裁等等，美股週三收盤普遍下滑，主要指數皆收挫。綜合《CNBC》等外媒報導，曾一度炙手可熱的AI概念股-甲骨文，當天股價下跌5.4%，在這之前，《金融時報》曾宣稱，私募信貸公司「Blue Owl Capital」為其位於密西根州、耗資100億美元的數據中心項目提供融資的計劃恐落空。知情人士透露，這引發了人們對甲骨文債務和支出水準的擔憂，但甲骨文隨後否認了該報導，表示該項目仍正在推進中。近幾週來，與企業資料中心建設相關的風險融資方案，普遍令投資人感到不安。週三與AI交易相關的多家科企，股票也紛紛下跌，如博通（Broadcom ）跌逾4%，輝達（NVIDIA）下跌近4%，超微（AMD）跌幅超過5%，Google母公司Alphabet股價亦下降超過3%。Zacks投資管理公司的經理穆爾伯里（Brian Mulberry）認為，資金確實從成長股轉向價值股，投資人實際上是在為明年可能發生的情況，採取更為防禦性的策略，資金從高估值股票轉到其他估值更合理的產業板塊，這股趨勢或將持續到2026年。17日收盤，美股道瓊工業指數下跌228.29點或0.47%，收報47885.97點；標普500指數下挫78.83點或1.16%，收在6721.43點；那斯達克指數下滑418.14點或1.81%，收22693.32點；費城半導體指數挫跌263.13點或3.78%，收6695.31點。