氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，昨日本島高溫仍達27至31度，今（18日）晨雖有弱冷空氣南下，但因輻射冷卻減弱，低溫不降反升。今日受東北風影響，北台灣偏涼，大台北東側及東半部雲量增加，有局部短暫雨，中南部影響較小但有濃霧。明日（19日）與週六（20日）雲層增多，降雨略增但白天仍舒適。週日另一波東北季風南下，北台灣轉涼；下週一轉乾回穩，但下週三仍有新一波冷空氣，變化有待觀察。
東北部今降雨明顯！中南部受霧干擾 嘉義有濃霧
吳德榮指出，昨日各地最高氣溫普遍落在27至31度之間，今晨雖有一波較弱的冷空氣南下，不過輻射冷卻作用減弱，使得清晨低溫未降反升。截至清晨5時02分，平地最低氣溫出現在嘉義竹崎鄉12.5度、苗栗公館鄉12.7度，其餘地區約在13至16度之間。
今日各地溫度預估為北部16至21度，中部13至28度，南部13至29度，東部16至25度。
從今晨觀測來看，迎風面的東北部出現低雲並伴隨降水回波，大台北東側及宜蘭已有降雨情形，花蓮也出現零星降雨；相對之下，中南部受輻射影響，局部地區出現霧氣，嘉義甚至觀測到濃霧。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日在東北風影響下，迎風面水氣逐漸增加，大台北與東半部雲量明顯增多，有局部短暫降雨的機率；中南部受影響程度較低，仍以晴到多雲為主。氣溫感受上，北台灣偏涼，中南部白天舒適略偏熱，早晚仍涼。
明起全台有雨！週日開始兩波冷空氣接力報到
明（19）日中高雲將自南海北上，台灣上空雲層逐步增厚，山區與東半部轉為局部短暫雨，其他平地也可能出現零星飄雨。週六（20日）雲量再略增，降雨機率隨之提高，兩天白天體感仍屬舒適，早晚稍涼。
到了週日（21日），另一波屬「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面的北部與東半部降雨機率上升，北台灣轉涼；下週一（22日）季風轉乾，北台灣雨勢趨緩、天氣轉多雲但仍偏涼，東半部仍有局部短暫雨機會，中南部影響持續輕微、天氣穩定。
下週二（23日）東北季風減弱，各地轉為晴朗，氣溫回升；不過下週三（24日）起，模式顯示又有一波較前次稍強的冷空氣南下，目前仍屬東北季風等級，後續強度與影響範圍仍需持續觀察。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
