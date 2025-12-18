我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德13日在YouTube頻道公布影片，前往位於台北市中山區「開封包公府私房麵館」，拜訪中配老闆郭明華，大啖店裡招牌「包公私房麵」，聊到郭明華的故事，說明了台灣是一個多元開放的社會，不管人從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。對此，中國國台辦昨（17日）回嗆賴清德「裝模作樣」。綜合媒體報導，國台辦發言人朱鳳蓮17日在記者會表示，兩岸婚姻家庭是「兩岸一家人」最生動、最直接的體現，應受到最美好的祝福、最貼心的呵護；然而，賴清德自上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，把陸配群體視為眼中釘、肉中刺，濫用多種手段剝奪其正當權利，極盡打壓迫害之能事，嚴重破壞兩岸婚姻家庭安寧的生活。朱鳳蓮並嗆道：「賴清德一邊罔顧人倫欺凌迫害島內陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞」。台灣陸委會也在同一天予以反擊，強調台灣是多元開放社會，從全世界任何一個地方來到台灣的新住民，只要願意融入，台灣民眾都會熱情歡迎，而賴總統身為國家元首，走入基層關懷民眾生活是再正常不過的事：「奉勸國台辦不要再利用陸配搞統戰滲透，更不要拿陸配當成政治議題炒作」。