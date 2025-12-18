我是廣告 請繼續往下閱讀

▲連晨翔（如圖）被女兒哄睡畫面曝光，玻璃反射劉品言視角超搞笑。（圖／連晨翔 Simon 臉書）

連晨翔、劉品言今年6月宣布結婚，女方在11月順利產下一女，晉升新手爸媽日常公開！連晨翔在社群曬出抱著女兒睡在沙發上的照片，直言：「我女兒很會哄睡我」，為此劉品言則轉發動態，狂打6個無奈攤手的表情符號：「到底...」，可愛的新手爸媽日常笑瘋許多網友。連晨翔在社群曬出自己抱著女兒在沙發上睡著的照片，透過玻璃反光可以看到是老婆劉品言拍的，連晨翔搞笑寫下：「我女兒很會哄睡我」，透露哄小孩睡覺時自己反而被哄睡，不過他也感性透露，「從第一天帶回家除了第一晚兩小時就哭一次到現在能睡四小時，每天都在長大看了好療癒，雖然我是新手但我會努力學，時不時會需要鄉民的回答，謝謝大家。」劉品言也接著轉發連晨翔一起睡著的動態，並且打上了6個無奈攤手的符號，喊道：「到底...」可愛的新手爸媽日常讓許多粉絲看得樂在其中，接著劉品言也發文，「12月的開始，雖然慌亂，卻也擁有各種愛的守護，時間飛逝，不如就不再徬徨了，感受每時每刻。」附上許多日常照片，當中包括育兒照、擠乳成果、寵物狗狗等照片。劉品言於上月19日曬出寶寶小腳照，報喜順利生下女兒，同時告白 「謝謝你選擇了我們成為你的父母」；連晨翔也接著發文寫下，「從第一眼看到妳開始，我承認我已經是女兒傻瓜。我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳」，幸福感溢於言表。劉品言今年6月無預警宣布與男星連晨翔結婚，並同步公開懷孕喜訊，讓粉絲又驚又喜。她也分享一段相當逗趣的家庭插曲，透露媽媽得知她懷孕的第一反應，竟是開心地說：「太好了，省下去美國找精主的300萬元！」母女倆因此聊了許久，沒想到分開約2小時後，媽媽才突然打電話回來補問一句：「那小孩的爸爸是誰？」這段反差十足的對話也讓連晨翔聽了笑翻，忍不住幽默表示：「突然間覺得我好像很偉大。」