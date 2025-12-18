我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，同時，由於憲法法庭遭在野癱瘓，導致行政、立法陷入憲政僵局，引各界譁然。不過，在野仍可對行政院長提出不信任案，並進行倒閣以制衡。對此，前立委郭正亮昨（17）日斷言， 最後一定是不倒閣、不配合，看誰笑到最後。郭正亮昨上《綠也掀桌》節目中表示，所有國民黨、民眾黨的人都得到一樣的結論，還有資深媒體人還跳出來說，就是千萬不要倒閣。你倒閣，立法委員改選，視同新的一屆，若1年之後再搞大罷免，就沒完沒了。藍營現在是多數，倒閣之候再選，了不起也是多數，難道能選到四分之三嗎？所以最後一定是，不倒閣、不配合，看誰笑到最後。郭正亮也認為，卓榮泰到時的下台階，可能就是把那個藍營要的《財劃法》跟軍警加薪放進去總預算。預算被退回，本來就要重送，重送本來就要加進去，可是就要做很大的調整。所以卓榮泰為什麼講說：新的《財劃法》會嚴格影響到中央政府的運作。這是實話。可是《財劃法》本來就是要以立法院為主。