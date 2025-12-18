超商領包裹即將不用再掏證件！數位發展部推動的「數位憑證皮夾」正式上路，讓手機成為個人的數位身分工具，透過最小必要資訊揭露原則完成身分驗證，降低個資外洩風險。數發部表示，首波推廣用途涵蓋超商取貨、通行驗證、求職、租車等情境，民眾可申請電信門號電子卡存入皮夾使用，領貨時只需出示App產生的QR Code即可完成確認，目前已於全家與7-ELEVEN門市試行，未來功能將逐步擴大，甚至有望在國外租車時，以台灣發行的數位駕照完成驗證。
數位憑證皮夾是什麼？
過去在日常生活中，許多情境都必須出示證件來證明身分，進入數位時代後，即便是註冊網站會員，也常被要求提供學歷、學生身分、駕照，甚至專業證書等個資。然而詐騙手法日益翻新，個人資料被濫用或外流的風險也隨之升高。
為了在便利性與隱私保護之間取得平衡，數位發展部長期推動「數位憑證」政策，近期正式推出「數位憑證皮夾」。數位憑證皮夾核心概念是「最少揭露原則」，也就是只在特定用途下，提供完成驗證所需的最低限度資訊，例如僅證明已滿18歲，而不必完整顯示身分證上的家庭或婚姻資料。
透過手機作為個人數位身分的載體，實體生活中常見的證件、會員卡與資格憑證，都能在使用者授權下安全存放於手機內的數位憑證皮夾App。
未來無論是校園或飯店門禁、圖書館與公共設施使用、超商取貨，甚至政府與企業的線上申辦，只要一支手機就能完成驗證，大幅降低實體證件遺失或遭冒用的風險。
進一步來看，若數位憑證系統持續與國際標準接軌，未來民眾甚至有機會在歐美國家直接使用台灣的數位憑證進行年齡驗證，或在海外租車時以台灣核發的數位駕照完成身分確認，讓跨國移動與生活服務更加順暢。
目前數位憑證皮夾的用途有哪些？
數位憑證皮夾的設計宗旨，是整合民眾日常隨身攜帶的各類證件與文件。除了可用於超商取貨，也能延伸至校園學生證、飯店房卡、租車與旅遊用的駕照驗證，以及求職時的學歷證書、履歷投遞等情境。目前已優先在超商領包裹、通行應用、求職應用、租車應用、訪客管理與行動申辦等6大類場域進行試行。
數位憑證皮夾該怎麼申請？
目前一般民眾可申請加入皮夾的憑證，為三大電信業者提供的門號電子卡，包括中華電信、台灣大哥大與遠傳電信。
中華電信：
中華電信用戶進入數位憑證皮夾後，點選下方工具列的「加入憑證」，再選擇「中華電信門號電子卡」，依照畫面指示操作即可完成設定，過程中需關閉WiFi並改用行動網路。
台灣大哥大：
開啟台灣大哥大App，登入欲綁定的門號後，在推薦服務中點選綁定數位皮夾，依指示確認資料並下載憑證即可完成，同樣需使用行動網路操作。
遠傳電信：
遠傳用戶的操作流程與中華電信相同，於憑證皮夾工具列中點擊「加入憑證」，依照畫面步驟即可完成申請。
數位憑證皮夾使用步驟一次看
Android與iOS使用者皆可下載由數位發展部推出的數位憑證皮夾App，開啟後依照指示同意使用條款、設定登入密碼，即可開始使用。
以超商取貨為例，進入憑證皮夾App後，點選下方工具列的「出示憑證」，在快速授權清單中選擇全家便利商店或統一超商的包裹取貨服務，再挑選已加入的門號電子卡，產生QR Code供店員掃描驗證，即可完成領貨。
目前「超商領貨」功能已由全家便利商店率先導入，7-ELEVEN則在道生、松高、宏泰等特定門市先行啟用，並預計於12月24日擴大至全台門市展開試營運。
資料來源：數位憑證皮夾官網、數位發展部
