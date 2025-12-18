我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。綠營也嗆藍白，若對這樣的作法有意見，那就發動國會改選。藍綠恐難有妥協餘地，資深媒體人黃暐瀚說，現在的狀況就是卡死了，未來只能等民意決定。黃暐瀚說，近2年政院與立院嚴重扞格，政治運作陷入停滯，這段期間歷經「一路覆議、一路失敗」，再到憲法法庭「形同失效」。他指出，新版《憲法訴訟法》規定，大法官須有10人才能開會、9人議決，但目前僅剩8位大法官，導致無法開會。黃暐瀚指出，在此情況下，總統賴清德與行政院長卓榮泰選擇「不副署」，他形容此舉如同使出「七傷拳」，是「放大絕」的作法，也讓行政與立法的衝突進一步升高。他分析，從不同政治立場觀察，綠營視此為「終極救濟」方式，藍營則認為這是「選輸翻桌、違法違憲」。雙方對行為正當性的認知出現明顯落差，爭議持續擴大。黃暐瀚指出，若認定違憲，理應送交憲法法庭釋憲，但目前憲法法庭已失去開會功能，無法釋憲，使得「到底誰違憲」無從判定，「沒人說了算」。他以寓言「黑羊白羊要過獨木橋」作比喻，指出故事最終結局是雙雙摔下山崖，並將此對照現實中的「藍軍綠軍、兩院對決」，質疑最終結果將如何收場。他總結，在現行制度與政治對抗下，結局恐難以由制度解決，最終「只能等民意決定」。