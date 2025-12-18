我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅「館長」陳之漢今年多次赴中國觀光還開YouTube直播，也曾透露要在中國開健身房，頻喊「我愛中國」、「我是中國人」，甚至也開了抖音帳號，不過日前他首播就頻頻被平台封禁，遭質疑恐是被檢舉？對此，網友發現可能是他講了「驢肉」2個字而觸發了平台的AI檢測系統，館長本人也澄清，是因為他當天頻報出實際收看人數，被平台認為是「不實商業行為」才斷播，不是因為被檢舉。館長近期西進中國，除曾透露有意在廈門投資開健身房，剛開通抖音、bilibili帳號的時候還欣喜若狂和大家分享。不過他也一度吃癟，因為他當時還被列為「特殊分子」，所以需要特殊幫助才能開通，後來被他在直播上一講，果然順利開通頻道。然而，他14日首度在抖音上直播，儘管全程沒罵髒話，態度溫良恭儉讓，也收到不少抖內，但開播後就疑似因為講了「驢肉」2個字而被停播。網友發現，當時有粉絲詢問館長：「有沒有吃過驢肉？」館長僅回答：「沒有」，直播仍馬上被封。館長另外也透露，由於抖音會針對商業行為進行檢測，當天收看量約405萬，最後斷播原因是平台只會顯示10萬以上，以防有虛假不實的廣告，實際上真正人數只能從後台看，結果館長在直播中一直報人數，一被系統偵測到後就斷播。第一次被斷播後，館長復播又提到「405萬」人收看，同時在線有30萬人，結果又被系統中斷，索性就先關掉，坦言目前不熟悉規則。館長當時也澄清，這次是試播，被斷播是正常的，他和團隊還在了解很多相關規定，持續和抖音溝通等，是他不小心誤觸才因此斷播，檢舉只有少數。