我是廣告 請繼續往下閱讀

▲辜莞允分享泡湯美照。（圖／翻攝自IG@nolovehowll）

33歲辜莞允（NONO）以宅男女神之姿出道，後來因在帛琉出外景時偷拍鮪魚徐瑋吟，還將照片分享給男友引起軒然大波，鮪魚對辜莞允提起告訴，但因證據不足，以不起訴處分，辜莞允的形象也大受打擊，漸漸淡出演藝圈，這5年來她仍積極經營社群，昨（17）日分享泡湯辣照，引來萬人點讚。辜莞允昨在IG分享泡湯辣照，只見她背部全裸入鏡，夕陽的光暈灑在她臉上，宛如仙女下凡，辜莞允也分享旅遊心得，「第一次來河口湖，選擇了每個房間都正對富士山的うぶや ubuya！」清晨起床就能在房間內看到富士山，內心一陣感動，尤其大浴場的風景更是美不勝收。辜莞允照片一發出立刻吸引萬人點讚，「看到逆富士真的是人品爆發」、「犯規得好」、「你的背影好美」、「好美的風景」，女星李懿也留言「欸太辣了吧」。辜莞允擁有姣好的外型，可愛的臉蛋，2014年拍攝警察宣導桌曆，還被邀請拍攝犯罪預防影片，後來主持了外景節目《冠軍任務》，拍過屈臣氏、台灣大哥大等大品牌廣告，就在她人氣看漲時，某次到帛琉出外景，涉嫌偷拍女星鮪魚徐瑋吟，還將照片分享給男友。鮪魚因為弄丟手機，跟辜莞允借手機時才發現自己遭到偷拍，憤而提告，辜莞允第一時間在臉書發文否認，後來又改口是玩笑開過頭，已向鮪魚道歉和解，最後因證據不足不起訴處分。辜莞允的演藝生涯也因此受到影響，慢慢淡出圈子，這5年她和小開男友學做生意，不時地會分享旅遊心得還有與家人的合照，看來退出演藝圈的生活也過得非常充實。