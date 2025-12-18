我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹市長高虹安復職上班。（圖／記者呂炯昌攝）

新竹市長高虹安遭控立委任內涉及詐領助理費案，高院16日二審宣判，原7年4個月貪污罪撤銷，改判《刑法》第214條使公務員登載不實罪（偽造文書），處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元。在貪污罪撤案後，內政部昨日發函同意高虹安恢復市長職務，高虹安今（18）日回到市府復職上班，面對支持者獻花熱烈歡迎，高虹安一度哽咽喊「我回來了！」高虹安8點半回到市府上班，一早就有超過100名支持者在市府門口拿著看板、鮮花等待市長回歸。高虹安隨後發表談話一度哽咽表示，看到這麼多這麼多熟悉市政團隊夥伴、很多市民朋友們，真的很感動，「謝謝大家 我回來了！」今天走進來市政府這段路，站在這邊跟大家說話，其實她的心情是很激動，但也相對很沉穩，激動是因為終於終於在經過一年多風風雨雨時光後，終於可以走進來最熱愛、最牽掛的是政府，看到大家最沉穩是因為經歷過這麼多低谷、人生中逆境。高虹安說，「我現在也比我人生中任何一個時候，更加了解責任的重要性」這一年多時間裡面，想對於在座每位在崗位工作的人，不管身份是局處首長、市民朋友，甚至是現場的媒體朋友們，這一年時間，對於忙碌的大家來說，好像一眨眼就過去了，「但是對於我，一個人生被迫按下暫停鍵的我來說，我覺得好像漫長的像是過了一個世代，」在這段時間裡，她雖然沒在市府內和大家一起並肩作戰，但新竹市市政在優秀市政團隊努力之下，一天都沒有，也不能夠停下來。高虹安感謝所有市政團隊辛苦的首長、基層同仁們，她特別感謝代理市長邱臣遠、秘書長張志祥，代理市政團隊這段期間中，大家堅守崗位，將每一項市政工作持續往前推進，真的非常非常不容易，同時也很感謝市政團隊將她在競選市長時親自向市民朋友承諾的每項政見，一直努力往前兌現、實現上任以來，市政團隊推動許多重大建設、社會福利政策，不管建設開工、完工從學校環境改善到教育政策的實現落實。高虹安提到，新竹市也獲得很多外界肯定，包括2025幸福城市、永續城市卓越獎、智慧城市創新獎、國家建築的金質獎，甚至文化局局長早上跟她說，不要忘記藝文活動已經獲得國際獎項超過32項。高虹安說，之前有特別做了獎盃的展示櫃，在她停職之前展示櫃還夠用，結果聽說停職後展示櫃已經變三倍大，因為獎項都放不下了，這些都是她非常非常感謝市政團隊努力的成果，她回到市長崗位後，還有好多好多要努力去做，會盡力檢視目前所有市政政見完成的進度，也會去看重大建設，如何能加速推進，也會持續強化校園安全、教育投資落實新竹好學政見，同時也會把照顧長輩、孩子、家庭放在她的第一線核心政策，會把全部心力放在市政工作上，同時能和所有優秀市政團隊夥伴，以及在現場優秀里長、議員還有市民朋友們一起並肩作戰。高虹安表示，把事情繼續做好、做到位是她現在最重要的事，同時還是要感謝這段時間給她很多關心、支持的朋友們，她其實在這段時間每天晚上睡覺時都有很多想法、念頭，其實現在站在這個位置，「在我逆風、人生低谷時給我的溫暖和支持，比起在你順風時給的掌聲是更加令人感動、刻骨銘心的」。高虹安說，在這段時間她記得這段時間每位看到她的時候，跟她喊加油的市民朋友，也記得在市場賣雞肉的阿北跟她說，「市長你休息太久、趕快回來工作囉」，也記得在反罷免時站在街頭，好多局處首長上班看到她還會搖下車窗跟她說，「希望市長趕快回來」，當然最重要的是無論是2022年9萬8000多票支持高虹安選上市長的，或者是今年大罷免期間，以12萬多全國最高票讓高虹安留下來擔任市長的，這些選民的支持都是她身上最重、最重也最甜蜜的負擔。高虹安表示，當然還是要非常感謝最親愛的家人，因為在她最難過的時候、沒有辦法在外面表現出來的脆弱，是她的家人們一邊要擔心她，一邊又要撐住她，接住她這些不安的情緒，真的很謝謝家人在這段時間所承受的壓力，「那今天真的很多人來送我上班，希望大家今天都能夠在這邊感受到過去這段時間裡，大家對我的關心、擔心能讓大家放心」，「我回來上班了，希望大家都能趕快回到崗位工作」，一起面帶微笑來面對所有逆境，也一起來為新竹市民幸福而努力，也希望所有市府團隊繼續為新竹打拚，「我回來，謝謝大家！」