未來10天有3波東北季風影響，氣象專家賈新興表示，今（18）日第1波，北部、宜蘭有較大雨勢，明後天（12月19日至12月20日）全台有雨；周日（12月21日）第2波東北季風，北東仍會下雨；下周三、下周四聖誕節（12月24日至12月25日）第3波東北季風增強，台北低溫可能下探14度，接近冷氣團等級。
今天北部、宜蘭大雨 明後天雨勢擴及全台
賈新興指出，未來10天共有3波東北季風影響，今天是延續昨天的第一波，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部較大雨勢；明後兩天受到西南水氣影響，白天嘉義以北、宜花東降雨明顯，入夜後嘉義以南也有局部短暫雨，一直到周六都是全台有雨的環境。
周日起剩北東有雨 聖誕節天氣出爐
賈新興提及，周日、下周一（12月22日）第2波東北季風抵達、西南水氣遠離，新竹以北、宜花有局部短暫雨，台東也有零星短暫雨，新竹以南多雲到晴；下周二（12月23日）水氣減少，只剩北北基、宜花有零星短暫雨。
下週三、下周四聖誕節，第3波東北季風影響，新竹以北山區、北北基、宜花東都有局部短暫雨，南投、嘉義山區也有零星短暫雨；下周五（12月26日）北北基、宜花、台中以南山區、高屏有零星短暫雨。
本周體感濕涼 聖誕節後挑戰冷氣團
氣溫方面，今天北台灣高溫20至23度，中南部高溫25至27度，周五、周六東北季風減弱，北台灣高溫回到21至24度，但中南部開始下雨，高溫降至22至24度；周日東北季風增強，北部高溫下滑到20至21度，中南部則是24至28度。
賈新興說明，下週三、下周四的東北季風威力較強，平安夜、聖誕節開始明顯降溫，下週五、下周六（12月27日）台北氣溫預估會下滑到14度左右，有機會挑戰大陸冷氣團等級，一直到跨年會比較冷一些，不過後期預報還有待觀察，民眾可先留意。
