2026年世界盃足球賽即將來臨，本屆將由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，在日前分組抽籤完後，票價也隨之公布，但由於價格過高引發全球球迷強烈反彈。對此國際足球總會（FIFA）近日宣布推出數量有限的「入門等級」門票，每張僅60美元（約為新台幣1900元），適用於包括決賽在內的全部104場比賽，試圖回應外界對「天價票價」的不滿。2026年世界盃的最大亮點，是這次的賽事是史上首次擴編至48隊參賽的賽事，場次也從原本的64場增加至104場，預估將為FIFA帶來至少100億美元收入。然而，先前公布的票價結構引發爭議，部分決賽門票甚至高達4185美元，讓許多球迷直呼難以負擔。根據外媒報導，為了回應外界的抨擊，FIFA這次推出的低價門票將分配給取得世界盃參賽資格的各國足球協會，占各國足協配額約10%，並由各國足協自行決定分配方式，優先提供給長期隨國家隊主客場出賽、支持度高的忠實球迷。FIFA指出，降低部分票價的目的，在於進一步支持球迷追隨國家隊完整參與賽事。對於調整票價一事，許多球迷也表示肯定，不過有些人仍認為措施力道不足，並指出2026年世界盃票價幾乎是2022年卡達世界盃的5倍，若球迷從小組賽一路追隨球隊至決賽，花費恐高達6900美元，形同背離世界盃「屬於球迷」的傳統精神。對此英國首相施凱爾（Keir Starmer）也公開呼籲FIFA進一步調降票價，避免世界盃失去最核心的支持者。FIFA則回應，已要求各國足協確保這些低價門票真正提供給與國家隊關係密切的忠實球迷。